Un terrible choque en cadena produjo la muerte de un motociclista en el puente que une Chaco y Corrientes

Un trágico choque en cadena ocurrió este viernes por la tarde en el puente General Manuel Belgrano , que une a las provincias de Chaco y Corrientes . El siniestro, en el que se vieron involucrados 15 vehículos, dejó como saldo al menos una víctima fatal.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, cuando un camión perdió el control y provocó una colisión en cadena que involucró autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto. El video registrado por las cámaras de la empresa SISE en el lugar refleja la magnitud del impacto.

Según informó El Litoral, la persona fallecida fue identificada como Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien circulaba en moto hacia su trabajo en Resistencia, Chaco. Tras ser embestido por el camión, quedó atrapado debajo de otro vehículo y sufrió heridas de extrema gravedad.

Aunque fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, no logró sobrevivir. Además, otras dos personas resultaron heridas: una mujer con escoriaciones y un hombre con una lesión cervical, ambos internados en el mismo centro de salud.

El conductor del camión, Nahuel Ruiz (27), declaró que el vehículo se quedó sin frenos. Por el siniestro, además, dos autos estuvieron a punto de caer al río Paraná debido a la violencia del impacto.

Daniel Bertorello, jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes, indicó que se activaron protocolos de seguridad para prevenir incendios debido al derrame de combustible.

Medios locales precisaron que el camión impactó contra los siguientes 14 vehículos: un Fiat Uno, un Chevrolet Cruze, un Ford Fiesta, tres Fiat Fiorino, una moto Zanella B, un furgón Citroën, otro Citroën, un Chevrolet Onix, una Volkswagen Amarok, un Toyota Yaris, una Renault Oroch y un colectivo de la empresa Ataco Norte (línea 902). Este último trasladaba a 50 pasajeros y a su chofer, ninguno de los cuales resultó herido.

“Los autos se empiezan a descarrilar y empieza a arrastrar varios metros. Sacamos a otro abajo de un vehículo que se había caído con moto y todo, lo arrastró de tal forma que lo metió abajo del vehículo. Se quemó todo, se golpeó todo, pobrecito”, relató un testigo del accidente.

Y agregó, en diálogo con el portal local Más Contenidos: “Lo primero que hizo (el camión) fue volcar contra un colectivo y, a partir de ahí, empieza a golpear los autos. La moto estaba justo al lado nuestro, va a parar debajo de un vehículo. Pudimos levantarlo y sacar al muchacho que estaba abajo. Se apoyó todo el vehículo arriba de él”.

El accidente obligó a interrumpir totalmente la circulación en ambos sentidos del puente durante varias horas. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Corrientes, efectivos de la Policía Caminera y personal de Gendarmería Nacional.

Asimismo, la investigación quedó en manos del fiscal de turno, Victor Recio. El camionero se encuentra detenido por homicidio culposo.

