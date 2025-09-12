viernes 12 de septiembre 2025

Por eso hay que chequear

Eduardo Feinmann estalló al aire por una foto de Katy Perry con Cristina Kirchner que era fake y los memes se descontrolaron

Parece un paso de comedia o la movida de una campaña para concientizar sobre la importancia de chequear la información, pero todo fue real. De la indignación al meme, sin escalas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con tanta cantidad de información dando vueltas por todos lados, es inevitable a veces terminar cayendo en una fake news. Pero cuando la información que no se chequea se comparte en medios nacionales, el papelón es peor. Eso le sucedió al periodista Eduardo Feinmann, quien criticó a la Justicia argentina por permitir que cualquiera pudiera visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, mientras exhibía una foto que era totalmente falsa.

La imagen mostraba a la cantante internacional que se encuentra en el país, Katy Perry, sentada junto a Cristina en el domicilio donde la ex presidenta está cumpliendo prisión domiciliaria. La imagen se viralizó luego que la artista sorprendiera a sus fans tras las elecciones posando con un cuadro de Evita.

Es claro que la imagen fue armada con IA, pero eso no fue chequeado por la producción de A24, donde dieron la noticia como verídica y Feinmann no demoró en despacharse por la situación. “¿Esa cárcel es una joda?”, dijo mientras en el grafh aseguraban que la cantante había estado con Cristina en el domicilio de San José 1111.

“Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón que le regalaron. Entonces, Cristina la llamó y le dijo ‘venite’”, comentó Feinmann mientras mostraban la imagen. Y continuo, con un tono más elevado: “Es una vergüenza. Señores jueces, ¿en serio se dejan forrear? ¿En serio se dejan tocar el culo por esta señora que hace lo que se le canta? ¡Qué feo! Pero bueno".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1966525486818894305&partner=&hide_thread=false

Diez minutos después se dieron cuenta que todo era una mentira, ya que en realidad la foto original correspondía a una en la que aparecía Cristina junto a Ernesto Samper; mientras que la imagen editada la había subido una cuenta de X.

Si bien el conductor se redactó, el episodio no solo se viralizó, sino que despertó a los más creativos de las redes que no demoraron en hacer memes sobre personajes que “visitaron” a Cristina en su domicilio.

Moraleja: no todo lo que aparece en internet es real.

Los mejores memes que dejó la fake de Cristina con Katy Perry

image
image
image
image
image
image
image
image
