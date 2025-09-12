viernes 12 de septiembre 2025

Tras una vida de lucha

Murió a los 75 años María Elena Usonis, madre de Axel Blumberg

Elena partió sin haber podido superar la pérdida de su hijo Axel. A 21 años del crimen que movilizó a miles, su partida revive la memoria el caso que dejó una huella imborrable en la sociedad argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Murió María Elena Usonis, madre de Axel Blumberg, a los 75 años.

La vida de María Elena Usonis quedó atravesada para siempre por la tragedia del secuestro y asesinato de su hijo, Axel Blumberg, ocurrido en marzo de 2004. A los 75 años, falleció sin haber podido superar aquel dolor que marcó su existencia y que, desde entonces, la acompañó en silencio.

“Ahora está con Axel, que es lo que siempre quiso. Nunca pudo sobreponerse al asesinato”, expresó su exesposo y padre del joven, Juan Carlos Blumberg, al confirmar la noticia.

La comunidad lituana en la Argentina también manifestó su pesar. Desde el Centro Lituano–Argentinos Lietuviu Centras publicaron en redes sociales: “Con mucho dolor compartimos la triste noticia de la partida de María Elena, quien seguramente estará reencontrándose con su querido hijo Axel. Acompañamos a toda la familia Usonis-Blumberg en este difícil momento”.

Una vida profesional marcada por la tragedia

Usonis se había formado como contadora pública, dominaba seis idiomas y trabajó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), hasta alcanzar su jubilación. Sin embargo, su vida cambió para siempre el 23 de marzo de 2004, cuando apareció el cuerpo de Axel, de 23 años, en las afueras de Buenos Aires.

Dos años después, en una entrevista con La Nación, había confesado: “Ahora sé lo que es estar muerta en vida”, reflejando el vacío que dejó la pérdida de su único hijo.

image

El crimen que conmovió a la Argentina

El secuestro y asesinato de Axel Blumberg fue uno de los casos policiales más impactantes de las últimas décadas. El joven fue retenido por una banda de delincuentes, varios de los cuales debían estar presos por causas anteriores, y sometido a brutales torturas físicas y psicológicas durante su cautiverio, antes de ser asesinado a pesar de los pedidos de rescate.

La indignación social no tardó en manifestarse. Apenas nueve días después de hallarse su cuerpo, más de 100.000 personas se movilizaron hacia Plaza Congreso para reclamar a los legisladores medidas urgentes contra la inseguridad. En aquel contexto, Juan Carlos Blumberg presentó un petitorio que fue aprobado con rapidez, aunque con el tiempo muchas de esas reformas quedaron frenadas en la Justicia.

Justicia y reclamos

En 2006, el Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de San Martín condenó a los responsables del crimen: Sergio Miño, Carlos Díaz, José Díaz y Martín Peralta.

Durante ese juicio, María Elena Usonis ofreció un testimonio estremecedor. “Soy la madre de Axel Damián Blumberg, vilmente asesinado el 23 de marzo de 2004 por una banda de delincuentes que, al momento del secuestro de mi hijo, en su mayoría debía estar en prisión”, declaró frente al tribunal.

Su denuncia no solo apuntaba a los autores materiales del crimen, sino también a las fallas del sistema judicial y penitenciario. Con crudeza, señaló: “Durante su cautiverio, mi hijo fue sometido con saña a torturas físicas y psicológicas. Lo mataron, en primer lugar, porque son psicópatas irrecuperables. Y en segundo lugar, porque nunca iban a poder ser como Axel: lindo por dentro y por fuera, inteligente, con ética, capaz de dar y recibir amor”.

