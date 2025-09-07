El mecánico caucetero que quiso una noche loca de sexo, pero fue asaltado y murió atropellado

No les bastó con el asado y los vinos compartidos durante la noche. El alcohol los había puesto alegres y, como en sus años mozos, “Lito” y su amigo decidieron seguir la fiesta. En el camino se cruzaron con tres chicas y un joven, y les propusieron subir a su camioneta para compartir unas cervezas. Esa era apenas la excusa: en realidad, lo que buscaban era tener sexo con alguna de las muchachas.

“Lito” y su compañero no sabían que aquellos jóvenes tenían sus propios planes. Esa mañana de 2008, el primero de ellos terminó golpeado, asaltado y, más tarde, arrollado en una calle de las afueras de la villa cabecera de Caucete. El otro se asustó y salió corriendo sin saber el destino de su amigo.

Nada fue lo que Segundo Manuel Allende, Luis Guerra y Fernando Díaz habían pensado para esa noche del viernes 1 y madrugada del sábado 2 de febrero de 2008. Los tres habían empezado con un asado junto a otros amigos en el paraje caucetero de Guayamas. A eso de las 3 de la mañana, se despidieron y partieron hacia la villa de Caucete en la Ford F-100 de “Lito” Allende.

inspección Foto de Diario de Cuyo, durante la inspección del médico legista Iturrieta y los peritos.

Ya venían mareados por los vinos, pero tenían ganas de continuar la farra y pararon en la estación de servicio de la Diagonal Sarmiento y calle Paula Albarracín de Sarmiento. Allí tomaron unas cervezas, pero Díaz quería irse a dormir, así que Allende y Guerra lo llevaron a su casa.

Cuando estaban por dirigirse al domicilio de Guerra, “Lito” le propuso dar una vuelta más para ver si bebían otra botella. Mientras recorría la Paula Albarracín de Sarmiento, vieron a tres muchachas solas. Entonces frenaron al costado de la calle y preguntaron: “¿Chicas, quieren que vayamos a tomar unas cervezas?”. Ellos eran visiblemente mayores: Allende tenía 56 años y su amigo, 62.

Las jóvenes eran Analía C., Gabriela V. y María “Marilyn” Ovejero, quienes aceptaron la propuesta, pero aclararon que estaban acompañadas por un “amigo” que caminaba más adelante. Esa otra persona era Juan Ariel “El Gordo” o “El Carnero” Vera, un maleante de 28 años del barrio Marayes.

image Juan Ariel Vera, conocido como "El Carnero" o "El Gordo".

Los hombres mayores querían pasarla bien, de modo que aceptaron las condiciones e hicieron subir a los cuatro jóvenes a la camioneta. “Marilyn” y otra de las chicas se sentaron adelante con el mecánico y el amigo. Lo primero que hicieron fue buscar un negocio para comprar cervezas, pero ya era tarde y estaba todo cerrado. “Lito” no se dio por vencido y aceleró rumbo a las dunas, en las afueras de la ciudad de Caucete. “Aquí vamos a cul…”, tiró con un tono de broma y hablando en serio.

Ninguna de las chicas se ofendió y le siguieron la corriente, mientras “Lito” le tocaba las piernas a Marilyn. Minutos más tarde estacionaron la Ford cerca de las dunas, en una zona oscura de la Paula Albarracín, a 400 metros de la intersección con calle San Lorenzo, ya en el distrito de Pie de Palo. En un momento dado, las chicas se arrepintieron y le pidieron al mecánico que las llevara a un baile en Villa Santa Rosa, 25 de Mayo. Éste no se opuso, pero insistió: “Primero vamos a los hechos y después vamos adonde ustedes quieran”.

A todo esto, “El Carnero” Vera no se metía ni opinaba. Una vez que bajaron de la camioneta, Guerra se fue con Gabriela y Analía hacia una finca con parrales y se perdieron de vista. “Lito” hizo lo propio con “Marilyn” Ovejero, en dirección a unos arbustos; en cambio, “El Carnero” se sentó en el asiento del acompañante y subió el volumen de la música del estéreo.

cadáver Una de las fotos publicadas por Diario de Cuyo en relación al accidente fatal.

Nada era casual. Vera y “Marilyn” tenían otros planes. La chica pidió a “Lito” que se desvistiera, y el mecánico se sacó en un santiamén la camisa, el pantalón y los zapatos, imaginando una escena de sexo desenfrenado al amanecer. Pero cuando esperaba que la joven de 20 años se desnudara, sintió el estallido de una botella en su cabeza.

“El Carnero” Vera le reventó el envase en la cabeza y empezó a pegarle trompadas junto con la joven hasta que lo derribaron y siguieron dándole patadas en el piso. En esos instantes llamaron a los gritos a Analía y Gabriela para que se marcharan.

Luis Guerra aseguró que primero no escuchó nada por el alto volumen de la música, pero cuando las dos chicas lo abandonaron, vio cómo la otra pareja agredía a su amigo Allende y, del miedo, corrió a buscar refugio. Se encontraba ebrio y no supo qué hacer, contó luego. Para entonces, “Marilyn” y “El Carnero” le revisaron los bolsillos a su víctima y le sacaron 3.700 pesos que llevaba encima y su celular.

Ford La camioneta estaba a pocos metros de donde ocurrió el siniestro vial. Foto de Diario de Cuyo.

Los cuatro jóvenes subieron a la camioneta. “El Carnero” Vera intentó poner en marcha la Ford, pero no lo logró. Analía y Gabriela entraron en pánico, más por cómo vieron al mecánico Allende, y dijeron: “Nosotras nos vamos”. Las dos dejaron solos a sus amigos y empezaron a caminar por Paula Albarracín de Sarmiento hasta que, al rato, un camionero las levantó y las trasladó al ingreso a la ciudad.

Vera y su cómplice escaparon en otra dirección, sin saber lo que sucedería después. Es que “Lito” Allende se puso de pie y, mareado producto de la golpiza y la borrachera, salió desesperado a buscar ayuda. Solo tenía puesto el slip. Al poco andar, el mecánico vio la luz de un vehículo que se acercaba por calle Paula Albarracín y se atravesó en medio de la calle para hacerle señas al conductor. Fue ahí que ese vehículo, una camioneta Chevrolet S-10, lo arrolló de frente y lo lanzó sobre la capa asfáltica.

En ese rodado viajaban los mendocinos Oscar Rodríguez y Juan Abihaggie, ambos operarios de una empresa privada que regresaban de Tucumán. Dijeron que la víctima se les apareció en medio de la oscuridad y no pudieron evitar llevárselo por delante.

La escena confirmaba la versión de los mendocinos, que decía que la víctima se atravesó en la calle y ahí fue embestido. El mecánico pretendía pedir ayuda y terminó atropellado.

El mecánico Segundo Manuel Allende murió en el acto a consecuencia del siniestro y de las graves heridas en la cabeza y el resto del cuerpo. Los policías de la Comisaría 9na de Caucete constataron que estaba semidesnudo. El resto de sus prendas de vestir las encontraron entre unos matorrales, y su camioneta estaba estacionada a pocos metros.

Para los investigadores judiciales y policiales no existían dudas de que “Lito” había muerto atropellado accidentalmente por la camioneta de los mendocinos, pero faltaba aclarar la otra parte de la historia: la golpiza y el robo que sufrió en los momentos previos.

Luis Guerra echó algo de luz sobre esto con su testimonio. Contó la aventura con las jóvenes y afirmó que presenció la agresión que sufrió su amigo, pero también dijo que escapó y no observó qué pasó en los minutos posteriores.

A partir de ese relato, los policías al mando del comisario inspector Rufino Tello empezaron a buscar a esas chicas y a su acompañante. Ese mismo sábado 2 de febrero, entrevistaron a testigos que vieron a las chicas esa noche y así individualizaron a Analía y Gabriela.

Medico Las impactantes imágenes publicadas por Diario de Cuyo.

Esas dos jóvenes fueron las primeras detenidas en el caso. Como no habían tenido participación en la golpiza ni en el robo contra el mecánico, contaron todo y delataron a Juan Ariel “El Carnero” Vera y María “Marilyn” Ovejero como los autores del hecho. Con esto último, el caso de “Lito” Allende estaba resuelto, pero restaba capturar a los dos ladrones.

Vera y Ovejero desaparecieron de Caucete y por largas semanas no se tuvo noticias de ellos en todo San Juan. Los policías cauceteros y de Homicidios continuaron buscándolos hasta que recibieron la información de que la pareja estaba en la casa de un pastor evangélico amigo en la ciudad cordobesa de Villa Dolores.

El comisario inspector Tello se comunicó con un jefe policial conocido suyo y confirmó que los sospechosos estaban en esa ciudad. El juez de instrucción Guillermo Adárvez libró el exhorto y finalmente la Policía cordobesa apresó a “El Carnero” y a “Marilyn”. Días después, una comisión policial de San Juan viajó y los trajo de regreso a la provincia.

La historia dice que, pese al trágico final de Segundo Manuel Allende, sólo pudieron acusarlos del delito de robo simple. Sucede que no había pruebas para hacerlos responsables de la muerte de “Lito”. Tampoco cabía culpar al conductor mendocino, teniendo en cuenta que se trató de un accidente provocado por la propia víctima.

En definitiva, Juan Ariel “El Carnero” Vera y María Elena “Marilyn” Ovejero respondieron únicamente por la golpiza al mecánico y la sustracción de su dinero y el celular. El 3 de junio de 2009, ambos se sometieron a un juicio abreviado y el juez de cámara Félix Herrero Martín los condenó a la pena de 2 años y 3 meses de prisión.

FUENTE: Sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Penal y Correccional, testimonios de los policías que investigaron el caso, artículos periodísticos de Diario de Cuyo y hemerotecas de la Archivo General de la Provincia de San Juan y Biblioteca Franklin.