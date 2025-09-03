miércoles 3 de septiembre 2025

Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé

Eva Cortez asfixió a su hijo de un mes y lo enterró a orillas del río Castaño en 1964, tras convencerse de que no podía criarlo en medio de la pobreza. Semanas después confesó el crimen y en 1966 fue condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En junio de 1964, Eva Cortez, una joven de 18 años de Villa Nueva, Calingasta, tomó una decisión trágica que conmocionó a su comunidad. Agobiada por la pobreza, la falta de apoyo y el temor a no poder criar a su hijo, salió de su casa en caballo con el bebé de un mes en brazos y lo asfixió a orillas del río Castaño. Luego lo enterró bajo un arbusto y regresó a su hogar mintiendo a su madre, quien creyó que el niño había sido entregado a otra familia. Durante semanas ocultó el crimen, pero la insistencia de vecinos y de la enfermera que la asistió en el parto puso en duda su relato y finalmente quedó expuesta al intentar inscribir al pequeño en el Registro Civil.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XVI: La joven calingastina que asesinó a su bebé

Ante la presión policial, Eva confesó el asesinato y guió a los agentes hasta el lugar donde había sepultado a su hijo, cuyos restos fueron hallados mutilados por animales. El caso generó gran impacto en la provincia, en un contexto social marcado por la pobreza, la exclusión y una legislación que todavía contemplaba el infanticidio como figura atenuada. Sin embargo, la justicia no consideró esa figura y el juez Wilson Vaca la condenó en 1966 a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, pena que cumplió en la Alcaldía de Mujeres de San Juan.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.

