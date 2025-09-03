Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XVI trata sobre el asesinato de un bebé en manos de su joven madre en Calingasta . Eva Cortez asfixió a su hijo de un mes y lo enterró a orillas del río Castaño en 1964, tras convencerse de que no podía criarlo en medio de la pobreza. Semanas después confesó el crimen y en 1966 fue condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo.

En junio de 1964, Eva Cortez, una joven de 18 años de Villa Nueva, Calingasta, tomó una decisión trágica que conmocionó a su comunidad. Agobiada por la pobreza, la falta de apoyo y el temor a no poder criar a su hijo, salió de su casa en caballo con el bebé de un mes en brazos y lo asfixió a orillas del río Castaño. Luego lo enterró bajo un arbusto y regresó a su hogar mintiendo a su madre, quien creyó que el niño había sido entregado a otra familia. Durante semanas ocultó el crimen, pero la insistencia de vecinos y de la enfermera que la asistió en el parto puso en duda su relato y finalmente quedó expuesta al intentar inscribir al pequeño en el Registro Civil.

Capítulo XVI: La joven calingastina que asesinó a su bebé

Ante la presión policial, Eva confesó el asesinato y guió a los agentes hasta el lugar donde había sepultado a su hijo, cuyos restos fueron hallados mutilados por animales. El caso generó gran impacto en la provincia, en un contexto social marcado por la pobreza, la exclusión y una legislación que todavía contemplaba el infanticidio como figura atenuada. Sin embargo, la justicia no consideró esa figura y el juez Wilson Vaca la condenó en 1966 a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, pena que cumplió en la Alcaldía de Mujeres de San Juan.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.