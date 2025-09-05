Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino.

Un histórico local que marcó a generaciones de sanjuaninos comenzó a ser demolido en la transitada esquina de San Luis y España, frente al Parque de Mayo. Durante más de 25 años, este espacio albergó a un negocio que se convirtió en sinónimo de calidad y tradición en la venta de productos frescos.

Hoy, el lugar que fue parte de la historia comercial de San Juan dará paso a un moderno desarrollo inmobiliario, pero los recuerdos y la huella que dejó en la comunidad aún siguen vivos.

Se trata del local de la famosa Pescadería El Vasco, que por décadas fue un punto de referencia para los sanjuaninos en esa esquina, especialmente en fechas clave como Semana Santa.

Un comercio que nació en los años noventa

Detrás de ese negocio estuvo Rodolfo Muñoz, uno de sus fundadores, quien compartió con Tiempo de San Juan los recuerdos de una época dorada para el comercio local. Abierto en 1992, el local se mantuvo activo por más de 25 años, hasta su cierre definitivo entre 2019 y 2020.

Durante ese tiempo, no solo fue visitado por miles de sanjuaninos que buscaban sus ofertas en pescados y mariscos -protagonistas absolutos en Semana Santa- sino también por la calidad de sus carnes y productos frescos. “Fue un éxito total”, recuerda Muñoz, con el orgullo de quien supo ganarse el reconocimiento en la provincia.

Reconocimientos por su trayectoria

Tiempo de San Juan descubrió entre los escombros de la demolición unas cuantas placas sobre la pared del Mercurio de Oro, una distinción prestigiosa que aún se otorga a los comercios en la provincia de San Juan. Muñoz recordó que, a lo largo de su trayectoria, fue distinguido con múltiples premios: “Recibí un montón de esos premios, si mal no recuerdo, entre 12 y 15 Mercurio de Oro”, contó.

El Vasco

El cierre y una nueva etapa

El negocio abrió sus puertas en un local alquilado, pero gracias a las prosperidades los dueños lo terminaron comprando. La venta del inmueble se concretó tras el fallecimiento del socio comercial de Muñoz. “Su viuda decidió vender, y la propiedad fue adquirida por mi hermano” dijo el fundador. Finalmente, el nuevo propietario lo transfirió a la desarrolladora Pignatari. La empresa construirá en el lugar una torre de departamentos con locales comerciales en la base, sumándose así a la transformación urbana de la zona.

Actualmente, Muñoz está retirado del rubro, pero su legado no desapareció: el negocio de la pescadería fue entregado a una cooperativa formada por sus propios empleados, que hoy continúa funcionando en otra ubicación de calle España, cerca del diario El Zonda.

Entre los recuerdos, también rememoró un ambicioso proyecto que no llegó a concretarse: la construcción de un frigorífico de gran escala sobre la Ruta 20, con la idea de abrir un corredor de intercambio comercial con Chile, especialmente para el ingreso de mariscos del Pacífico. El plan, aunque frustrado, le valió el reconocimiento como “Empresario del Año” en su momento.

Hoy, mientras las máquinas trabajan para derrumbar el local de lo que fue un referente comercial, muchos sanjuaninos todavía recuerdan las largas filas de clientes en fechas especiales como la Semana Santa.