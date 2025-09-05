viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Por décadas fue un local comercial de referencia para los sanjuaninos, especialmente en fechas clave como Semana Santa. Lo que se viene en ese punto.

Por Elizabeth Pérez
El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino.&nbsp;

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 

image
image
image
image
image

Un histórico local que marcó a generaciones de sanjuaninos comenzó a ser demolido en la transitada esquina de San Luis y España, frente al Parque de Mayo. Durante más de 25 años, este espacio albergó a un negocio que se convirtió en sinónimo de calidad y tradición en la venta de productos frescos.

Lee además
El local donde estaba Mepiache será nuevamente ocupado.
Mercado inmobiliario

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados
el nuevo edificio de 4 pisos del instituto odontologico de san juan ya va por el 15%: ¿como se ve?
Obra pública

El nuevo edificio de 4 pisos del Instituto Odontológico de San Juan ya va por el 15%: ¿cómo se ve?

Hoy, el lugar que fue parte de la historia comercial de San Juan dará paso a un moderno desarrollo inmobiliario, pero los recuerdos y la huella que dejó en la comunidad aún siguen vivos.

Se trata del local de la famosa Pescadería El Vasco, que por décadas fue un punto de referencia para los sanjuaninos en esa esquina, especialmente en fechas clave como Semana Santa.

Un comercio que nació en los años noventa

Detrás de ese negocio estuvo Rodolfo Muñoz, uno de sus fundadores, quien compartió con Tiempo de San Juan los recuerdos de una época dorada para el comercio local. Abierto en 1992, el local se mantuvo activo por más de 25 años, hasta su cierre definitivo entre 2019 y 2020.

Durante ese tiempo, no solo fue visitado por miles de sanjuaninos que buscaban sus ofertas en pescados y mariscos -protagonistas absolutos en Semana Santa- sino también por la calidad de sus carnes y productos frescos. “Fue un éxito total”, recuerda Muñoz, con el orgullo de quien supo ganarse el reconocimiento en la provincia.

Reconocimientos por su trayectoria

Tiempo de San Juan descubrió entre los escombros de la demolición unas cuantas placas sobre la pared del Mercurio de Oro, una distinción prestigiosa que aún se otorga a los comercios en la provincia de San Juan. Muñoz recordó que, a lo largo de su trayectoria, fue distinguido con múltiples premios: “Recibí un montón de esos premios, si mal no recuerdo, entre 12 y 15 Mercurio de Oro”, contó.

El Vasco

El cierre y una nueva etapa

El negocio abrió sus puertas en un local alquilado, pero gracias a las prosperidades los dueños lo terminaron comprando. La venta del inmueble se concretó tras el fallecimiento del socio comercial de Muñoz. “Su viuda decidió vender, y la propiedad fue adquirida por mi hermano” dijo el fundador. Finalmente, el nuevo propietario lo transfirió a la desarrolladora Pignatari. La empresa construirá en el lugar una torre de departamentos con locales comerciales en la base, sumándose así a la transformación urbana de la zona.

Actualmente, Muñoz está retirado del rubro, pero su legado no desapareció: el negocio de la pescadería fue entregado a una cooperativa formada por sus propios empleados, que hoy continúa funcionando en otra ubicación de calle España, cerca del diario El Zonda.

image

Entre los recuerdos, también rememoró un ambicioso proyecto que no llegó a concretarse: la construcción de un frigorífico de gran escala sobre la Ruta 20, con la idea de abrir un corredor de intercambio comercial con Chile, especialmente para el ingreso de mariscos del Pacífico. El plan, aunque frustrado, le valió el reconocimiento como “Empresario del Año” en su momento.

Hoy, mientras las máquinas trabajan para derrumbar el local de lo que fue un referente comercial, muchos sanjuaninos todavía recuerdan las largas filas de clientes en fechas especiales como la Semana Santa.

Temas
Seguí leyendo

Cámara nacional se mete a la polémica por contratos extranjeros en la minería: prioridad argentina, pero sin excesos

Ahora será más fácil pagar el impuesto al registrar un auto en San Juan

ANSES anunció aumento y una nueva ayuda económica: a quiénes les corresponde

Expertos pronosticaron un menor crecimiento del PBI del previsto por el gobierno nacional

San Juan bajo la lluvia: los departamentos más 'mojados' y un regalo del cielo para algunos

Suben las acciones argentinas en Nueva York y Buenos Aires

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

Las frases de uno de los popes mineros de San Juan, sobre su millonaria apuesta en un lugar donde nadie se animaba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anses anuncio aumento y una nueva ayuda economica: a quienes les corresponde
Atención

ANSES anunció aumento y una nueva ayuda económica: a quiénes les corresponde

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Te Puede Interesar

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!
Talento de exportación

El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!

Al registrar un auto en cualquier Registro del Automotor se podrá pagar al mismo tiempo la patente en el lugar. 
Novedad

Ahora será más fácil pagar el impuesto al registrar un auto en San Juan

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país
Un diferente

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país