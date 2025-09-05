viernes 5 de septiembre 2025

Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Los investigadores están abocados en confirmar cuál fue la causa. Algunos hablan de asesinato, ya que encontraron sangre en la escena. Pero también está la hipótesis que se autoagredió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.33.05

La justicia sanjuanina está investigando un gravísimo hecho en Capital. Un martillero público fue hallado sin vida en su oficina ubicada por calle Brasil entre Lavalle y Aberastain en Capital. No se confirma la causa de muerte, pero algunos investigadores hablan que fue asesinado, ya que en la escena encontraron gran cantidad de sangre.

Según otras fuentes del caso, la víctima fatal se llamaría Sebastián Martiré y tendría 47 años. El fiscal Francisco Micheltorena de UFI Delitos Especiales explicó en conferencia que se ha encontrado sangre en la escena, pero que a prima facie no han hallado signos de que haya actuado una tercera persona. Detalló que el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y determinar la muerte.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.33.06

Vecinos dijeron a Tiempo de San Juan que en la noche de este jueves, el padre de la víctima fue a la oficina con un cerrajero con el fin de abrir la puerta, pero que el cerrajero no habría querido abrirla si no estaba la policía presente. Estos fueron en la mañana de este viernes, lo hicieron y encontraron a este hombre fallecido.

La justicia no descarta nada, pero también se dice que Martiré se autoagredió. Las heridas que tendría este hombre sería autoinfringidas, expresaron a este diario.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.33.06 (1)

Se conocieron otros detalles sobre Martiré, la víctima de este hecho. La última vez que fue visto por los vecinos fue este jueves a las 14:00 horas. Él se hacía cargo de la administración de este complejo de departamentos donde tenía la oficina.

Se supo que era soltero y que en el último tiempo estaba viviendo con su papá. Este último fue quién lo halló.

Sobre la escena del crimen expresaron que Martiré estaba tirado centímetros de un sillón y que tenía varias heridas cortopunzantes sobre su cuerpo, y a su lado había un cuchillo. Fuentes judiciales confirmaron a este diario que todo implicaría que se habría autoinfringido las heridas y que no se encontraron signos de violencia o que haya participado un tercero. Además, no había ningún faltante.

Otro dato que llamó la atención a los vecinos, es que Martiré la semana pasada le dijo a todos los que viven en el consorcio que ya no iba a hacerse cargo de la administración de este lugar y que lo iba a empezar a hacer otra persona.

