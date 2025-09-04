jueves 4 de septiembre 2025

Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

Un fiscal pidió extender la prisión preventiva contra el enfermero y el médico del Hospital Cantoni de Pocito, investigados por supuestos manoseos a mujeres que fueron a atenderse

Por Redacción Tiempo de San Juan
El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.

El médico Miguel Amado, ya condenado en 2021 por abuso sexual a una paciente, y el enfermero José Sebastián Castillo, denunciado por múltiples víctimas, continuarán detenidos por un mes más. Este jueves, el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, consiguió que se prorrogara la prisión preventiva en su contra por presuntos manoseos a mujeres que concurrieron al hospital de Pocito.

La audiencia se desarrolló en Tribunales bajo la presidencia del juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli. Arancibia leyó la imputación contra ambos profesionales y solicitó la extensión de la medida de coerción, que cumplen bajo arresto domiciliario. En representación de los imputados estuvieron los abogados Marcelo Fernández y Nadia Derka. Finalmente, el magistrado resolvió prorrogar la preventiva, que vencía este sábado, por 30 días más.

Los tres abogados defensores a la izquierda, mientras que en el otro costado est&aacute; en fiscal Leonardo Arancibia y la ayudante fiscal.

Los tres abogados defensores a la izquierda, mientras que en el otro costado está en fiscal Leonardo Arancibia y la ayudante fiscal.

El caso salió a la luz en junio, cuando una mujer denunció que había sido víctima de tocamientos indebidos en el hospital de Pocito. Esa misma noche fueron detenidos Amado y Castillo. El antecedente de Amado pesó desde el inicio: en 2021 fue condenado por abuso sexual simple contra una paciente, lo que refuerza la sospecha sobre su conducta reiterada.

Castillo, por su parte, no solo enfrenta esta causa sino que también acumula varias denuncias. Distintas mujeres lo señalaron por prácticas inadecuadas durante las consultas: masajes y maniobras que no correspondían desde lo médico, y que derivaban en tocamientos de carácter sexual. La fiscalía sostiene que ese era su modus operandi, aprovechando la vulnerabilidad de las pacientes.

image

Los relatos de las denunciantes, sumados al prontuario de Amado y a las acusaciones múltiples contra Castillo, llevaron a que la Justicia dictara la prisión preventiva para ambos bajo la modalidad domiciliaria. Desde entonces, la medida fue renovada en distintas ocasiones mientras avanza la investigación.

Con esta nueva prórroga, los dos profesionales seguirán detenidos, al menos, hasta que venza el nuevo plazo dispuesto por el juez.

