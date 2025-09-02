Probation para el médico acusado de mentiroso: $3.000.000 y tareas comunitarias en salud

El polémico y mediático médico, Jorge Luis Gil, volvió a sentarse en el banquillo de acusados en la causa que había en su contra, donde los señalaban por falso testimonio. Esta vez aceptó que cometió un error y fue beneficiado con una suspensión de juicio a prueba, más conocida como ‘probation’.

Gil deberá cumplir con tareas comunitarias. Trabajará gratis durante varias horas y utilizará sus saberes en la medicina . Además, h ará una recompensa monetaria de $3.000.000 de pesos.

Pasó algo particular en la audiencia, cuando este medio pidió estar en la audiencia solo pudo sacar imágenes. Situación diferente que no ocurrió con otro medio, donde Gil no dijo nada ante su presencia.

A pesar de ello. Jorge Luis Gil llegó a este lugar luego que la fiscalía, ante las contradicciones manifestadas en su testimonio, solicitó incluso su detención durante el desarrollo del juicio contra Mario Parisí, ex coordinador de Flagrancia, ya condenado por violencia de género.

A ojos del tribunal, las incoherencias en la declaración de Gil fueron más que meros errores. Primero, sostuvo que no conocía ni a la víctima ni a Juan Pablo Ortega, otro amigo íntimo del acusado; luego, aseguró no haber mantenido contacto con la denunciante al momento de los hechos -lo que ambos desmintieron- y los fiscales, respaldados por pruebas objetivas, lo imputaron por falso testimonio.

El momento fue tan impactante que, ante la llamativa incongruencia, la jueza Carolina Parra ordenó su detención en plena audiencia. A pesar de todo, Gil salió esposado, saludó con una actitud casi desafiante y fue noticia no solo por la gravedad de la imputación sino también por su conducta pública.

Su causa por falso testimonio iba encaminada a juicio, pero la fiscalía aceptó los puntos que la defensa hizo y finalmente, Jorge Luis Gil fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba.