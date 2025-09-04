Más de 24 mil familias se anotaron para el sorteo del IPV: cuál es el barrio más codiciado

En la previa de un nuevo sorteo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, directora del IPV confirmó que hasta el momento son 24.200 las familias inscriptas para acceder a alguna de las 344 casas disponibles en siete departamentos: Calingasta, Chimbas, Pocito, 25 de Mayo, Sarmiento, San Martín y Angaco.

Por otro lado, Peralta señaló en diálogo con Radio Sarmiento que Barrio Los Surcos , en Chimbas, concentra la mayor cantidad de postulantes. “Son cinco viviendas que quedaron libres de entregas anteriores porque los titulares no cumplieron con los requisitos. Este grupo representa entre el 60 y el 70 por ciento del total de inscriptos”, indicó, aclarando que pueden participar quienes residen en los departamentos del Gran San Juan, es decir, más de 15 mil personas.

En los departamentos de Sarmiento, San Martín y Angaco, las viviendas todavía están en construcción. Por eso, el sorteo cubrirá la totalidad de cada barrio y la entrega de las casas se realizará el próximo año.

El sorteo está previsto para el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social y se podrá seguir en vivo por el canal oficial del Gobierno de San Juan.