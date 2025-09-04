Encontraron al sanjuanino de 30 años que llevaba dos días desaparecido: qué se sabe del caso

La repentina desaparición de un sanjuanino de 30 años que salió de su casa a bordo de una camioneta el pasado martes 2 de septiembre y no regresó, encendió alarma. De hecho, la Policía tomó su caso y se activó el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas. Afortunadamente, pasado el mediodía de este jueves, las autoridades informaron que el hombre, finalmente fue hallado.

“Encontramos a José Pablo Leyes Campillay, un hombre de 30 años, quien estaba desaparecido desde el pasado martes 2 de septiembre de 2025”, informaron oficialmente desde el Programa Provincial.

Más allá de que no brindaron mayores datos sobre su paradero ni el motivo de su ausencia, indicaron que se encuentra en buen estado de salud.

image

Cabe recordar que, al momento de su desaparición, el hombre se desplazaba a bordo de una camioneta Fiat Strada Adventure y que fue durante la mañana de este jueves cuando fue difundido su caso. Lo que arrojó resultados positivos.