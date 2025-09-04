jueves 4 de septiembre 2025

Buenas noticias

Encontraron al sanjuanino de 30 años que llevaba dos días desaparecido: qué se sabe del caso

El hombre había salido de su casa a bordo de su camioneta el pasado martes y nadie sabía dónde se encontraba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apareció el hombre que era buscado desde hace dos días en San Juan.

La repentina desaparición de un sanjuanino de 30 años que salió de su casa a bordo de una camioneta el pasado martes 2 de septiembre y no regresó, encendió alarma. De hecho, la Policía tomó su caso y se activó el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas. Afortunadamente, pasado el mediodía de este jueves, las autoridades informaron que el hombre, finalmente fue hallado.

Las autoridades difundieron un comunicado para pedir a los sanjuaninos ayuda para dar con José Pablo Leyes Campillay, un hombre de 30 años del que se busca desde hace dos días.
“Encontramos a José Pablo Leyes Campillay, un hombre de 30 años, quien estaba desaparecido desde el pasado martes 2 de septiembre de 2025”, informaron oficialmente desde el Programa Provincial.

Más allá de que no brindaron mayores datos sobre su paradero ni el motivo de su ausencia, indicaron que se encuentra en buen estado de salud.

Cabe recordar que, al momento de su desaparición, el hombre se desplazaba a bordo de una camioneta Fiat Strada Adventure y que fue durante la mañana de este jueves cuando fue difundido su caso. Lo que arrojó resultados positivos.

