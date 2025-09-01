Momento de alta tensión y buena noticia: el sanjuanino Eduardo Desimone sigue en La Voz gracias al público

El sanjuanino Eduardo Desimone recibió el apoyo del público y sigue adelante en La Voz Argentina.

Un nuevo momento de nerviosismo y emoción vivió el sanjuanino Eduardo Desimone en La Voz Argentina. El joven tuvo que esperar anoche la decisión del público para saber si seguía en carrera en el certamen y el resultado fue positivo. Gracias al apoyo de la gente, fue uno de los tres elegidos para subir nuevamente al escenario del programa emitido por Telefe.

La tensión para el sanjuanino comenzó cuando el Team Luck Ra fue llamado a cerrar la etapa clave al definirse los ocho integrantes que avanzarían en la competencia. El cantante y coach había seleccionado a Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre como sus elegidos tras los Playoffs.

La decisión sobre los tres restantes quedó en manos del público, que votó entre Eduardo, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina, Lucía Lencina y el dúo conformado por los hermanos Enrique y Tomás Olmos.

En la emisión de este domingo, se confirmaron los votos del público. Los artistas que completaron el equipo de Luck Ra fueron Nicolás Behringer, Enrique y Tomás Olmos, y Eduardo Desimone, quien fue nombrado en tercer lugar, lo que aumentó la expectativa sobre su situación.

Al conocer el resultado, el sanjuanino no pudo contener las lágrimas y celebró el apoyo de la audiencia, que le permitió tener un lugar en la próxima etapa del certamen.

Ahora, Eduardo y el resto de los concursantes deberán prepararse para la siguiente instancia del concurso, conocida como el “Todos contra todos”, donde volverán a subir al escenario para continuar dando batalla en el camino hacia el desenlace del reality.