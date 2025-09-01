lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Televisión

Momento de alta tensión y buena noticia: el sanjuanino Eduardo Desimone sigue en La Voz gracias al público

El representante provincial que integra el equipo de Luck Ra fue el último de los tres participantes nombrados para seguir en carrera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino Eduardo Desimone recibió el apoyo del público y sigue adelante en La Voz Argentina.

El sanjuanino Eduardo Desimone recibió el apoyo del público y sigue adelante en La Voz Argentina.

Un nuevo momento de nerviosismo y emoción vivió el sanjuanino Eduardo Desimone en La Voz Argentina. El joven tuvo que esperar anoche la decisión del público para saber si seguía en carrera en el certamen y el resultado fue positivo. Gracias al apoyo de la gente, fue uno de los tres elegidos para subir nuevamente al escenario del programa emitido por Telefe.

Lee además
El sanjuanino Eduardo Desimone depende ahora del voto del público para seguir en La Voz Argentina.
Televisión

El sanjuanino Eduardo Desimone depende del público para seguir en La Voz: cómo ayudarlo
una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: venezolana, te llego la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

La tensión para el sanjuanino comenzó cuando el Team Luck Ra fue llamado a cerrar la etapa clave al definirse los ocho integrantes que avanzarían en la competencia. El cantante y coach había seleccionado a Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre como sus elegidos tras los Playoffs.

La decisión sobre los tres restantes quedó en manos del público, que votó entre Eduardo, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina, Lucía Lencina y el dúo conformado por los hermanos Enrique y Tomás Olmos.

image

En la emisión de este domingo, se confirmaron los votos del público. Los artistas que completaron el equipo de Luck Ra fueron Nicolás Behringer, Enrique y Tomás Olmos, y Eduardo Desimone, quien fue nombrado en tercer lugar, lo que aumentó la expectativa sobre su situación.

Al conocer el resultado, el sanjuanino no pudo contener las lágrimas y celebró el apoyo de la audiencia, que le permitió tener un lugar en la próxima etapa del certamen.

image

Ahora, Eduardo y el resto de los concursantes deberán prepararse para la siguiente instancia del concurso, conocida como el “Todos contra todos”, donde volverán a subir al escenario para continuar dando batalla en el camino hacia el desenlace del reality.

Embed - El público eligió los 3 artistas que seguirán en el Team Luck Ra - La Voz Argentina 2025

Temas
Seguí leyendo

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

Condenaron al sanjuanino detenido en el megaoperativo internacional contra la pornografía infantil

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

¿Se anticipó al verano? Filmaron a un sanjuanino corriendo sin remera y descalzo

Harán un nuevo sorteo para ayudar a Gabriel, el sanjuanino que padece parálisis cerebral y necesita viajar a Buenos Aires

Jaime Muñoz, el joven sanjuanino que se destaca en La Voz, fue salvado por Lali y sigue adelante

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel

Jaime Muñoz, el sanjuanino que estrenó la etapa de playoffs en La Voz: cómo le fue

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

El Guascazo, el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es una seda en el penal de Chimbas
9 días

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Te Puede Interesar

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse
Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Extemporal

Afirman que en parte de San Juan llovió en 2 días la mitad del promedio anual y que fue un fenómeno "raro": ¿sigue el frío?

Árbol Verde de Jáchal, el gigante del 50 que creció por sus vecinos y sueña con tener su estadio único en el norte sanjuanino video
Pasiones del interior

Árbol Verde de Jáchal, el gigante del '50 que creció por sus vecinos y sueña con tener su estadio único en el norte sanjuanino

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde el Ministerio de Producción de la provincia ofrecieron un reporte sobre el impacto del granizo y la lluvia en las fincas de San Juan.
Impacto

El temporal no afectó mayormente los cultivos en la provincia, pero hay un detalle que causa alarma