miércoles 3 de septiembre 2025

Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

La secuencia del robo ocurrió en pocos segundos. La joven trabaja en Pedidos Ya y está desesperada, ya que es su herramienta de trabajo. Los atacantes son cinco e iban en tres motos diferentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vídeo sin título ‐ Hecho con Clipchamp (2) - frame at 0m17s

En la siesta de este miércoles, una joven delivery de Pedidos Ya fue víctima de un violento robo perpetrado por cinco motochorros en Desamparados. En cuestión de segundos, estos delincuentes le sustrajeron la moto cuando estaba entregando un pedido.

La chica expresó que está pasando por un momento terrible, “Es una amargura enorme”. Estos desconocidos le sustrajeron su herramienta de trabajo, la que tanto le costó conseguir. Ella empezó andando en bicicleta y con mucho esfuerzo se compró la moto, que perdió este martes en cuestión de segundos.

Ella había ido a un barrio de Desamparados ubicados por calle René Favaloro, entre Tomás Edison y Pasteur. Cuando ella estaba hablando con las chicas del pedido, dos de los motochorros se bajaron, se subieron a su rodado y escaparon a toda velocidad.

Ella trató de impedírselo, pero no pudo y se quedó con las manos vacías.

Todo parece indicar que los motochorros estaban al acecho de alguna víctima, ya que estos ladrones estaban en dos rodados diferentes, es decir, que eran cinco los ladrones. “Seguro me estaban vigilando o andaban merodeando en esa zona”, expresó la víctima en otro medio.

Cualquier información se puede contactar con la víctima al 2664509302.

Aquí el video cuando estas personas escapan:

