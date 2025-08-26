martes 26 de agosto 2025

Video

¿Se anticipó al verano? Filmaron a un sanjuanino corriendo sin remera y descalzo

Un lector de Tiempo de San Juan envió un video que muestra a un hombre corriendo sin remera y descalzo por las veredas de Rivadavia. Estaba acompañado de su perro, en un insólito momento que generó sorpresa entre quienes pasaban por el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un insólito momento fue registrado durante la tarde del pasado lunes en Rivadavia. Un lector de Tiempo de San Juan envió al diario un video que no tardó en llamar la atención. Se trata de un hombre corría por la intersección de Avenida Libertador y calle Juan B. Justo, con el torso descubierto, pantalón corto turquesa y… descalzo.

Las imágenes muestran al sanjuanino desplazándose por la vereda acompañado de un perro, mientras algunos transeúntes lo observaban con sorpresa. Según el lector que capturó la escena, no es la primera vez que ve a este hombre realizando esta práctica de manera tan particular.

El hecho generó curiosidad entre quienes presenciaron la escena: ¿se habría anticipado al calor del verano o simplemente se trata de una costumbre habitual del corredor?

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960440020655116466&partner=&hide_thread=false

Temas
