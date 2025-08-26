Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021.

Saber si los caños del Acueducto Gran Tulum son aptos o no para el transporte del agua del San Juan del millón de habitantes es la cuestión, duda central que aún no se termina de resolver. El tema fue abordado por la Cámara de Diputados y el 3 de julio se aprobó un pedido de informe para determinar el estado de esas tuberías, por las cuales se pagaron más de 1.300 millones de pesos a la empresa Krah, vinculada a Gustavo Monti , primo del ex gobernador Sergio Uñac . En la licitación, la adversaria de la empresa alemana fue General Plastic, compañía que presentó ante el Ministerio de Infraestructura y OSSE una serie de advertencias sobre fallas, que según ellos, habrían detectado en las tuberías de Krah. Tiempo de San Juan accedió en exclusiva a una copia de ese informe. Una a una, las objeciones de General Plastic, firma que también hizo una presentación ante el fondo de inversión kuwaití, que puso 100 millones de dólares para financiar parte de la megaobra, advirtiendo que su oferta era 14 millones de dólares inferior a la de su rival.

Investigación Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

El proceso licitatorio del Acueducto Gran Tulum fue muy complejo. Hubo dos grandes licitaciones, con tres años de diferencia. La primera fue en marzo del 2015, durante la gestión de José Luis Gioja, por 382 millones de pesos para la provisión de cañerías y piezas especiales de acero inoxidable para el acueducto principal y el acueducto Sur-01 –que ganó la empresa Jaime (que hizo las piezas de acero) y Krah, que empezó fabricando 13 kilómetros de tubería. El segundo llamado fue en mayo del 2017, en el primer mandato de Uñac. Esta fue una operación mucho más importante, por 56,7 kilómetros de caños y el arranque de la obra civil.

Según consta en los archivos de la página oficial Si San Juan, el 11 de julio del 2017, en un acto público en la sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno, se abrieron los sobres de la licitación para la adquisición de caños y piezas especiales de PEAD, elementos de unión y piezas de regulación como válvulas de alivio, regulación, presión y mariposa entre otras, para la ejecución de las distintas obras derivadas del acueducto Gran Tulum. En la actividad protocolar se lo vio a Gustavo Monti sentado en primera fila, con un cuaderno y lapicera en mano y al lado de Gustavo Mastelono, director general de Krah en Latinoamérica, según figura en su propia cuenta de LinkedIn.

xx2 En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum.

El presupuesto oficial de la licitación pública número 2348 era de $1.324.086.182,30, valor que incluía gastos generales, beneficios e impuestos, según quedó constancia en el Boletín Oficial. Se presentaron dos ofertas por el total de los materiales: Krah América Latina SA, que ofertó $1.398.126.851,22 y General Plastic SA, que hizo lo propio por $ 1.144.520.824,76.

En el segundo semestre del 2017, previo a la adjudicación de la provisión de caños a Krah, la empresa General Plastic envió dos advertencias: una a Kuwait y otra al Ministerio de Infraestructura con copia a OSSE. En ambos casos, puso en tela de juicio la calidad de las tuberías y las calificó de “experimentales”.

A los kuwaitíes, que pusieron 100 millones de dólares como retribución a la colaboración prestada por el gobierno de Menem en la guerra del Golfo, General Plastic les mandó un fax entre el 17 y el 20 de noviembre del 2017. Además de disparar contra la calidad de las piezas de Krah, puso el énfasis en que la oferta de la alemana era 14 millones de dólares más cara que la de ellos.

El otro informe es el que presentaron ante Infraestructura y OSSE, que consta de 15 páginas, en las cuales General Plastic indicó por qué según su punto de vista las tuberías de Krah no estaban diseñadas para conducir líquidos bajo presión. Al mismo tiempo, denunciaron el incumplimiento –según ellos- de la normativa de calidad que exigía el pliego licitatorio y afirmaron en el reporte que la finalidad de instalar estos caños en San Juan era introducir al mercado este nuevo producto.

"Experimental": el por qué de General Plastic

Una de las observaciones más vehementes que hizo General Plastic fue sobre el diseño de las tuberías que ofrecía Krah para el Acueducto Gran Tulum. Indicaron que los caños de la alemana estaban hechos para conducir líquidos por gravedad y no bajo presión, como lo exigía la megaobra. “Pretende introducir un nuevo producto, dado que el diseño original de las tuberías de arrollamiento espiralado era basado en perfiles anulares diseñados para resistir cargas exteriores, en un nuevo campo de aplicación, dado que le producto originalmente ha sido diseñado para la conducción de desagües por gravedad (líquidos sin presión) y ahora se las pretende introducir en la conducción de líquidos bajo presión”, puntualizaron en el texto.

Citaron que la Publicly Available Specification o PAS, un tipo de documento de estandarización para satisfacer una demanda específica del mercado, dejó en claro las restricciones que las tuberías de Krah poseían para conducir líquidos bajo presión. A modo de conclusión, General Plastic recalcó que “no existe ninguna norma nacional o internacional que permita el uso del producto en cuestión para el transporte de líquidos bajo presión. Uso que se le pretende dar en el Acueducto Gran Tulum”.

image.png El acueducto Gran Tulum es una de las obras que se reactivaron este año y ahora está bajo sospecha.

Según expusieron en el informe, para que un producto pueda ser destinado al uso que se le pretende dar, primero debe contar con una norma, que debe aclarar en su alcance (scope) la condición de uso. “Esa es la única forma de asegurarse que el producto ha sido probado y cuenta con los antecedentes suficientes para ser utilizado en el destino que se le pretende dar”, añadieron e insistieron “si bien existen normas nacionales e internacionales para la tubería de arrollamiento espiralado que permiten el uso del producto para la conducción de líquidos por gravedad. En ninguna de estas normas se contempla el uso para conducción bajo presión”.

General Plastic describió a las tuberías de Krah como un producto experimental, que no fue probado ni avalado por los usuarios a nivel mundial (empresas de agua) y que no contaba con los antecedentes suficientes para garantizar su durabilidad a largo plazo y que, por ello, no existía una normativa nacional ni internacional que al día de la fecha (segundo semestre del 2017) avalara su uso en el campo de aplicación del Acueducto Gran Tulum.

Otra parte del informe presentado por General Plastic ahonda en las características técnicas de los productos con los cuales se informó que se iban a fabricar las tuberías para el Acueducto Gran Tulum. Se ofreció información sobre los materiales de producción, las técnicas de fabricación y la tecnología usada en los procesos.

Según General Plastic, no había evidencia que certificara que las tuberías soldadas y no lisas –como las que ellos ofrecieron- pudieran resistir a la presión, a las cargas y al paso del tiempo.

En el extenso texto, se especificó que el proceso de fabricación soldadura en capas de Krah dio buenos resultados para la conducción de líquidos sin presión interna y que no ha sido demostrada su resistencia en el tiempo propia de la conducción de líquidos bajo presión interna, como es el caso del Acueducto.

TODOSENLAINAUGURACIÓN En la inauguración de la planta de la empresa Krah, el gobernador Sergio Uñac junto a Juan Carlos Abarca, Cristina López de Abarca y autoridades de la firma.

“Esta falta de antecedentes y cierto temor en la comunidad de ingenieros en cuanto al resultado que pueda dar un tubo íntegramente soldado a lo largo del tiempo es lo que ha impedido el desarrollo de una norma que permita y avale su uso en el campo de aplicación que se le pretende dar en el Acueducto Gran Tulum”, cerraron.

Certificación y una observación de General Plastic

Otro de los puntos sobre los que alertó en su informe General Plastic fue la certificación de normas nacionales e internacionales, exigidas en el pliego licitatorio. Según conceptualizaron en un largo desarrollo, Krah no estaba en condiciones de certificar normas cabalmente sino por lote producido. Además, agregaron que la alemana pasó ocho pruebas técnicas mientras que ellos doce y que indicaron en su pliego que, si los clientes querían más pruebas, debían ser costeadas por ellos, en este caso el Estado Provincial.

infore Una copia de parte del informe presentado por General Plastic sobre las tuberías de Krah.

En las especificaciones técnicas particulares de la licitación pública del Acueducto, el Gobierno “solicita expresamente que las tuberías deberán cumplir como mínimo con alguna de las siguientes normas ISO 4427 / IRAM 13485 y/o especificaciones DIN PAS 1065”.

Para que una empresa obtenga el sello IRAM para un determinado producto, éste debe ser evaluado inicialmente y cumplir con el 100% de los ensayos que la norma especifique como requisitos. En el caso de análisis, para que ciertos caños certifiquen normas IRAM, el fabricante debió haber demostrado su capacidad tecnológica para producir tuberías y poseer un sistema de gestión de calidad adecuado para el producto que fabrica. Una vez obtenida la certificación, el producto se encontrará bajo evaluación periódica de IRAM. General Plastic afirmó en ese informe técnico que cumplía con este tipo de certificación.

En contrapartida, indicó que Krah poseía una certificación, pero distinta y menos valiosa. Se trataba del certificado de conformidad IRAM por Lote Aislado, otro tipo de proceso que puede durar semanas y que se realiza sobre cada lote de producción a ser certificado y puesto a disposición. En caso que el cumplimiento de los ensayos se califique de exitoso, IRAM extenderá el certificado de aprobación correspondiente para el lote evaluado.

General Plastic aseguró que hizo doce ensayos de control de lote frente a los ocho ensayos requeridos por la norma IRAM 13485, excediendo los requisitos de control establecidos en la misma. Y agregó: “Krah Latinoamérica en su oferta técnica, apartado control de calidad tuberías, plantea desde el primer párrafo del folio 344 salvedades tales como que se acordará con el cliente los alcances y factibilidad de aplicación de cada ensayo al proyecto específico plantea todo tipo de restricciones y condicionantes sobre los ensayos a realizar, omite ensayos críticos para el control del producto en cuestión, indica realización de otros ensayos en modelos a escala reducida, propone frecuencias de control que no se ajustan a las establecidas en la especificación DIN PAS 1065 ni al proceso de certificación por lote aislado que tiene IRAM, y plantea además que la certificación parcial que pretenden realizar pueda ser llevada adelante por el bureau veritas o IRAM , incumpliendo la premisa planteada en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares que propone IRAM como ente de certificación”.

generalplasticinforme

Por último, cerró este apartado relativo a certificación de normas: “La firma Krah ha realizado una propuesta de ensayos parcial que implica incumplir con la especificación DIN PAS 1065 porque el único camino posible que tiene para conseguir que IRAM (en caso que se respete a dicho organismo como ente de certificación) realice una certificación parcial de la especificación DIN PAS 1065”.

Entre el 11 de julio del 2017, cuando se conocieron las ofertas económicas para la provisión de tuberías del Acueducto, y la adjudicación en el 2018 solo se sabe que General Plastic presentó informes ante Kuwait y ante el Ministerio de Infraestructura y OSSE alertando sobre posibles falencias técnicas detectadas en su competidora y sobre el valor final de la oferta de Krah. Gracias a una declaración que hizo el presidente de OSSE de aquellos años, Sergio Ruiz, el 3 de mayo del 2018 a Tiempo de San Juan, se puede inferir que hubo problemas en el proceso licitatorio que demoraron la adjudicación. “Hubo un llamado previo y esa licitación quedó desierta por fallas en las ofertas y lo que hemos hecho hoy es volver llamar a licitación y abrir los sobres en muy corto plazo ya que las empresas ya han tenido la oportunidad de estudiar todo. En su momento fueron dos UTE y una empresa las interesadas”, reveló. Sin más detalles informados públicamente, después solo se supo que Krah se había quedado con la millonaria provisión de tuberías. Posteriormente se dio la inauguración de la planta de la alemana en el Parque Industrial de Albardón.

El 16 de abril de 2025, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que se realizan pruebas para verificar si algunos tramos de las tuberías del Acueducto Gran Tulum presentan fallas. Aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo, los ensayos hidráulicos habrían revelado sectores que en varios tramos no superaron los controles de calidad. Perea advirtió que, de comprobarse daños, los caños deberán ser reemplazados para avanzar con la obra, lo que implicará un aumento del costo final del proyecto.

El debate por las tuberías del acueducto Gran Tulum volvió al centro de la escena este año, cuando el bloque de diputados de Cambia San Juan impulsó un pedido de informe en la Cámara para esclarecer el financiamiento de la obra, los proveedores involucrados y la eventual participación de Monti en la cadena de contrataciones. Finalmente, el 3 de julio de 2025, la iniciativa fue aprobada en el recinto con el respaldo incluso del peronismo.

Por primera vez hubo datos oficiales sobre la relación del Estado con Monti en la sentencia del juicio por injurias que el empresario inició contra el periodista Osvaldo “Pájaro” Benmuyal, que fue rechazado por el juez Héctor Rollán y posteriormente apelado. Los datos que trascendieron fueron sobre los contratos con el Estado que consiguió con su empresa PVC San Juan SRL desde el 2004 en adelante. La información forma parte del material probatorio presentado por la defensa de Benmuyal, encabezada por el abogado Marcelo Arancibia, en la que se exponen contratos con seis municipalidades y con la Provincia. Figuran en la sentencia la administración de Pocito, Chimbas, Ullum, Rawson, Sarmiento y Calingasta, todos municipios comandados por intendentes que reportaban al uñaquismo en aquel momento. En la sentencia se adjunta como prueba la contestación de la Tesorería General de la Provincia de San Juan sobre los contratos del Estado Provincial mantenidos con la empresa PVC San Juan SRL, que figura como proveedora del Estado con 62 comprobantes de pago en concepto de servicios prestados.

FACTURA

La investigación de Tiempo de San Juan sobre la vinculación de Monti con la firma Krah cuenta con fuentes que trabajaron en la empresa y certificaron la presencia del primo de Uñac en la planta de Albardón; una factura por la que PVC San Juan SRL –empresa propiedad de Monti- le cobra a Krah una comisión; una foto del pocitano con Mastelono en la apertura de sobres de la oferta económica del Acueducto y un video de una premiación comercial en la que Monti se adjudica la representación de Krah en San Juan.

Todavía no está la respuesta del Ministerio de Infraestructura y de OSSE al pedido de informe hecho por la Cámara de Diputados en julio pasado. Allí se rellenarán los espacios en blanco que aún persisten en la historia de la megaobra, con la que se pretendía dotar de agua al San Juan del millón de habitantes y cuya continuidad se encuentra atada a la validación técnica de las tuberías enterradas.