martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este martes

Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos

Tras entrevistar a 42 postulantes, el Consejo de la Magistratura eligió a las tres personas que buscarán ocupar la vacante que liberó María Josefina Nacif tras su jubilación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Consejo de la Magistratura definió este martes la terna de postulantes que competirán por ocupar el cargo de juez camarista civil, un puesto que permanecía vacante desde la jubilación de María Josefina Nacif. Tras entrevistar a los 42 aspirantes, el organismo seleccionó a Javier Aguiar Pacheco (trabajador de Fiscalía de Estado), Esteban De la Torre (juez de Familia), y Marianela López (juez de Familia)

Lee además
Abrieron los sobres de licitación para el inicio de la segunda parte de las obras de renovación integral del Parque de Mayo, que incluyen mejoras en el lago y el regreso del tradicional trencito.
Cambios

Siete empresas compiten para realizar la segunda parte de obras en el Parque de Mayo: qué cambios se vienen
murio juan jose mussi, intendente de berazategui e historico dirigente peronista
Deceso

Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui e histórico dirigente peronista

La vacante se originó cuando Nacif inició su trámite jubilatorio en diciembre de 2023. Aunque el proceso recién fue aprobado por ANSES en agosto de este año, la salida dejó oficialmente libre la silla en la Sala IV de la Cámara Civil y activó el mecanismo institucional para buscar a su reemplazo.

Entre los entrevistados figuraba el juez Pablo De Sanctis Conca, cuyo nombre circuló con fuerza como uno de los posibles finalistas. Su postulación no pasó inadvertida: su padre, el cortista Guillermo De Sanctis, quedará en condiciones de jubilarse con el régimen especial y el 82% móvil recién en diciembre de 2026, lo que abrió especulaciones sobre posibles movimientos futuros dentro de la Justicia.

Otra de las figuras destacadas del concurso fue la magistrada del fuero Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti, reconocida por su trayectoria. Su presencia llamó la atención especialmente luego de que, en la reciente terna para Fiscal General, ninguna candidata mujer tuviera posibilidades concretas de avanzar.

Lo que viene: Legislatura, entrevistas y votación

Con la terna ya conformada, el expediente ahora pasará a la Legislatura provincial, donde los diputados deberán volver a entrevistar a Aguiar Pacheco, De la Torre y López. Tras esa instancia, la Cámara decidirá por votación quién será el próximo camarista civil.

El Consejo de la Magistratura que llevó adelante este proceso está integrado por su presidente, Juan José Victoria, ministro de la Corte, ; Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno, en representación del Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.

Temas
Seguí leyendo

Para qué sirven las declaraciones de emergencia en medio de las crisis económicas y desde cuándo se aplican en San Juan

La guerra a las garrapatas llegó a la Legislatura de San Juan

Cristina Kirchner: "Que yo esté privada de mi libertad es la metáfora perfecta de una Argentina a la que la están liquidando"

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

Radiografía del Ministerio Público: las cifras con las que se encontrará Baigorrí en su desembarco

¿Qué arreglan los camiones que se ven junto a los nuevos carteles LED de Circunvalación?

La llamativa visita de un político nacional a la Fiesta del Sol: ¿a qué vino?

Buscan que los guardavidas sanjuaninos festejen su día en la fecha más romántica del año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Abrieron los sobres de licitación para el inicio de la segunda parte de las obras de renovación integral del Parque de Mayo, que incluyen mejoras en el lago y el regreso del tradicional trencito.
Cambios

Siete empresas compiten para realizar la segunda parte de obras en el Parque de Mayo: qué cambios se vienen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Te Puede Interesar

Según las cifras oficiales, 320 mil almas asistieron a las 4 noches.
Balance

El éxito de la Fiesta Nacional del Sol 2025 impulsa dos cambios clave para la edición 2026, ¿cuáles son?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos
Este martes

Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

La obra de sustitución integral de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, ubicada en 25 de Mayo, tiene un 83% de avanza y está en su etapa final.
En la etapa final

La obra de una importante escuela albergue sanjuanina, a punto de terminar

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer
Fallecimiento

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer