Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos

El Consejo de la Magistratura definió este martes la terna de postulantes que competirán por ocupar el cargo de juez camarista civil, un puesto que permanecía vacante desde la jubilación de María Josefina Nacif . Tras entrevistar a los 42 aspirantes, el organismo seleccionó a Javier Aguiar Pacheco (trabajador de Fiscalía de Estado) , Esteban De la Torre (juez de Familia), y Marianela López (juez de Familia)

La vacante se originó cuando Nacif inició su trámite jubilatorio en diciembre de 2023. Aunque el proceso recién fue aprobado por ANSES en agosto de este año, la salida dejó oficialmente libre la silla en la Sala IV de la Cámara Civil y activó el mecanismo institucional para buscar a su reemplazo.

Entre los entrevistados figuraba el juez Pablo De Sanctis Conca, cuyo nombre circuló con fuerza como uno de los posibles finalistas. Su postulación no pasó inadvertida: su padre, el cortista Guillermo De Sanctis, quedará en condiciones de jubilarse con el régimen especial y el 82% móvil recién en diciembre de 2026, lo que abrió especulaciones sobre posibles movimientos futuros dentro de la Justicia.

Otra de las figuras destacadas del concurso fue la magistrada del fuero Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti, reconocida por su trayectoria. Su presencia llamó la atención especialmente luego de que, en la reciente terna para Fiscal General, ninguna candidata mujer tuviera posibilidades concretas de avanzar.

Lo que viene: Legislatura, entrevistas y votación

Con la terna ya conformada, el expediente ahora pasará a la Legislatura provincial, donde los diputados deberán volver a entrevistar a Aguiar Pacheco, De la Torre y López. Tras esa instancia, la Cámara decidirá por votación quién será el próximo camarista civil.

El Consejo de la Magistratura que llevó adelante este proceso está integrado por su presidente, Juan José Victoria, ministro de la Corte, ; Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno, en representación del Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.