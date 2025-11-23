La guerra a las garrapatas llegó a la Legislatura de San Juan

La movida antigarrapata llegó a la Legislatura de San Juan , gracias a la presentación de un proyecto de ley que busca establecer una Campaña Provincial de Concientización sobre la Erliquiosis Canina, una enfermedad que está afectando cada vez más a los animales de la provincia.

El proyecto es impulsado por la diputada María Rita Lascano , junto a un numeroso grupo de legisladores del orreguismo. La iniciativa surge ante la preocupación por esta zoonosis, un término que refiere a enfermedades que se transmiten de animales a humanos, y que ya es un tema de relevancia creciente en la provincia.

La legisladora explicó que el trabajo se abordó junto al Ejecutivo. Ella misma puso el foco en la gravedad del asunto: “lo he trabajado en coordinación con la secretaría de Estado de Ambiente, y tiene que ver con darle discusión a una enfermedad que está afectando cada vez más a nuestras mascotas, que es la enfermedad de la garrapata, y que el peligro que tiene esta enfermedad es que puede, acarrear consecuencias en la salud humana”.

La Erliquiosis Canina es causada principalmente por la bacteria Ehrlichia canis y tiene como vector principal a la garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus), un ectoparásito que se encuentra ampliamente distribuido tanto en zonas urbanas como rurales. Los fundamentos del proyecto insisten en que el control de esta garrapata es la medida más importante para frenar la enfermedad.

La preocupación legislativa no es casual, ya que diversos estudios realizados en Argentina confirman que esta bacteria circula de forma endémica, con picos de contagio que se dan sobre todo en los meses de calor. Si no se controla a los parásitos, la erliquiosis puede alcanzar tasas altísimas de contagio, golpeando fuertemente a los perros de familia y a los callejeros.

¿Por qué se enferman?

El proyecto de ley apunta a factores de riesgo bien conocidos: el hábito de los perros de dormir a la intemperie, la falta de desparasitación periódica, el contacto constante con animales vagabundos o la escasez de acceso a un veterinario. Todas estas condiciones ambientales hacen que la garrapata se propague con facilidad. Por eso, el abordaje propuesto es integral, reconociendo que la salud animal, la salud humana y el ambiente están completamente conectados.

Aunque la enfermedad se puede tratar eficazmente con doxiciclina si se agarra a tiempo, la ley enfatiza que la prevención es el camino más efectivo. La Campaña de Concientización se dirige principalmente a los dueños de perros y a la comunidad en general, buscando promover la responsabilidad individual en el cuidado de las mascotas en San Juan.

El objetivo central de esta iniciativa es que la gente sepa cómo se transmite el mal, cuáles son sus síntomas -que van desde la pérdida de apetito, el letargo y la fiebre, hasta hemorragias, sangrado nasal e incluso convulsiones- y las graves consecuencias que pueden llevar a la muerte del animal, sobre todo si se detecta tarde.

Para reducir la incidencia y evitar que la enfermedad se siga expandiendo, la Campaña busca fomentar el uso constante de productos acaricidas, ya sean tópicos u orales, y la limpieza profunda de los lugares donde viven los animales.

La diputada Lascano reconoció que el proyecto ya pasó a comisión, pero se mostró cautelosa sobre los plazos: “ No sé si va a dar tiempo este año para que sea tratado y estudiado las comisiones”, con lo que ya pasa su debate para 2026.

De aprobarse, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la encargada de llevar adelante la concientización. La iniciativa busca generar un cambio cultural que fortalezca la tenencia responsable, contribuyendo tanto al bienestar animal como a la prevención de enfermedades zoonóticas.

Las claves de la erliquiosis canina

La erliquiosis canina es una enfermedad grave transmitida por garrapatas. Las claves para entenderla son: su transmisión por garrapatas, sus tres fases (aguda, subclínica y crónica), síntomas como fiebre y hemorragias, el diagnóstico mediante pruebas de laboratorio y su tratamiento principal con doxiciclina.

Transmisión

Vector principal: Se transmite principalmente a través de la picadura de la garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus).

Se transmite principalmente a través de la picadura de la garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus). Agente causal: Es causada por bacterias intracelulares del género Ehrlichia, principalmente Ehrlichia canis.

Es causada por bacterias intracelulares del género Ehrlichia, principalmente Ehrlichia canis. No contagio directo: No se transmite directamente de un perro a otro, ni de perros a personas, pero los perros infectados son un indicio de que hay garrapatas infectadas en el área, lo que representa un riesgo para humanos.

Fases de la Enfermedad

La enfermedad progresa en tres fases distintas si no se trata a tiempo:

Fase Aguda: Ocurre de 1 a 3 semanas después de la picadura. Los síntomas son evidentes e incluyen fiebre, letargo, pérdida de apetito y hemorragias (nasales, encías).

Ocurre de 1 a 3 semanas después de la picadura. Los síntomas son evidentes e incluyen fiebre, letargo, pérdida de apetito y hemorragias (nasales, encías). Fase Subclínica: El perro puede parecer normal o solo presentar anemia leve; esta fase puede durar meses o incluso años. El sistema inmunológico del perro intenta controlar la infección.

El perro puede parecer normal o solo presentar anemia leve; esta fase puede durar meses o incluso años. El sistema inmunológico del perro intenta controlar la infección. Fase Crónica: Si la infección persiste, puede progresar a esta fase grave, con manifestaciones severas y sostenidas, incluyendo problemas de médula ósea, pérdida de peso extrema, y fallos orgánicos.

Síntomas

Los síntomas varían según la fase, pero los más comunes incluyen:

Fiebre

Pérdida de peso y apetito

Decaimiento (letargo)

Hemorragias, como sangrado nasal (epistaxis) o manchas de sangre en mucosas

Ganglios linfáticos inflamados (linfadenopatía)

Inflamación de las articulaciones

Problemas oculares o neurológicos en casos avanzados.

Diagnóstico

El diagnóstico requiere la evaluación de un veterinario y pruebas específicas:

Examen clínico: Evaluación de los signos y el historial de exposición a garrapatas.

Evaluación de los signos y el historial de exposición a garrapatas. Análisis de sangre: Hemograma completo que puede mostrar trombocitopenia (bajo recuento de plaquetas), leucopenia y anemia.

Hemograma completo que puede mostrar trombocitopenia (bajo recuento de plaquetas), leucopenia y anemia. Pruebas específicas: Detección de anticuerpos mediante pruebas serológicas o identificación directa del material genético de la bacteria mediante PCR.

Tratamiento y Prevención