Mirá cómo quedó el césped del Estadio del Bicentenario post Fiesta Nacional del Sol

Los organizadores de la Fiesta Nacional del Sol mostraron cómo quedó el campo de juego del Estadio del Bicentenario, donde se desarrollaron los shows musicales.

Según los datos oficiales, a lo largo de todo el desarrollo de la Fiesta Nacional del Sol 2025, casi 400 mil personas recorrieron el predio de Pocito, en el que se desarrolló. Y gran parte de ellos disfrutaron los shows musicales centrales, que se desarrollaron en el interior del Estadio del Bicentenario. Al ritmo de cada uno de los espectáculos, miles de personas bailaron y saltaron sobre el campo de juego. Sin embargo, el césped quedó prácticamente intacto, un aspecto que se puede ver a través de las fotos en medio de los trabajos de desmontaje del escenario principal.

“Tras la realización de la Fiesta Nacional del Sol 2025, se inició el desmontaje de todas las estructuras instaladas en el predio de Pocito, donde el evento se desarrolló durante cuatro días. Además, se retiraron los elementos que protegían el césped del Estadio del Bicentenarios, que quedó en perfecto estado y en óptimas condiciones”, aseguraron desde el Gobierno de la provincia, organizador del evento, que compartió las imágenes.

Cabe recordar que, mientras se armaba la fiesta, el césped del Estadio se convirtió en prioridad. Desde Buenos Aires fueron traídos protectores especiales para cubrirlo sin impedir su respiración natural.

Antes de eso, se realizó un corte al ras para evitar la colocación de estructuras metálicas sobre la superficie. Y ahora, luego de concluida la Fiesta, los agrónomos harán una resiembra profunda para asegurar que el campo de juego recupere su estado ideal.