Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer

Daniela Illanes Fernández no solo fue una paciente oncológica que atravesó la enfermedad, sino que decidió transformar su experiencia personal en una misión. Era terapeuta holística y se propuso mostrarle a la sociedad que es posible llevar una vida activa a pesar de las secuelas que dejan los tratamientos y la propia enfermedad. Su mensaje buscaba la resignificación de la belleza de la paciente oncológica. Lamentablemente, meses atrás había sufrido una recaída en su batalla contra el cáncer y este martes se conoció sobre su fallecimiento.

En primera persona Un "puntito imperceptible" y un diagnóstico que cambió la vida: María, un testimonio del cáncer de mama

Pese al regreso de la enfermedad, Daniela no se detuvo en su labor. Con una sonrisa que reflejaba su determinación, la joven sanjuanina encaró acciones sociales de concientización, como la emocionante tarea de regalar tarjetas con mensajes positivos en la Plaza de Desamparados.

image Daniela con su libro, en una presentación junto al gobernador Marcelo Orrego. La joven era Terapeuta Holística, Psicóloga Holística, Líder Coach Holística y Terapeuta en Biodecodificación Integral. Como escritora del libro del Cáncer desde lo Holístico, narró su historia con el cáncer, pero desde la mirada holística.

Su forma de llevar el mensaje fue muy especial: compartió su historia en un libro y se atrevió a participar en certámenes de belleza. En mayo de este año, después de estudiar modelaje, alcanzó uno de sus grandes sueños al consagrarse como Lady Cultura Continental Argentina 2025. Este logro la puso en el centro de la atención nacional y le permitió llevar su mensaje de perseverancia, lucha y esperanza por todo el país.

En aquel momento, Daniela confesó que se sentía feliz de representar no solo a los sanjuaninos, sino a toda la Argentina, y que esto era un sueño cumplido. Su mensaje, según ella misma explicó, se centraba en concientizar sobre el cáncer de mama y, de paso, ayudar a resaltar la labor de los emprendedores, recibiendo un gran respaldo de la Cooperativa de Ischigualasto en esa etapa.

El trabajo de Daniela fue arduo, pues el ritmo de vida no era el mismo que antes, pero ella sostuvo que su lucha constante tenía una meta mucho más grande: ser una voz para tantas mujeres que atraviesan cualquier enfermedad, sobre todo el cáncer. Para ella, ponerse "la camiseta rosa y alzar la voz" no era una tarea fácil, pero lo hizo con muchas ganas.

Durante su discurso final en la gala del certamen, tanto el jurado como el público se emocionaron. Ella logró mostrar el trabajo que venía realizando y agradeció a Dios por la fuerza para seguir con su misión.

image

Los restos de Daniela Illanes Fernández son velados en Cochería San José, sala 5, desde las 7 hasta las 14 horas.