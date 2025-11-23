Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas

Caer en la frase común “sanjuanina de pura cepa” en este caso no es caer en un concepto vacío sino en la esencia de esta edición de la Fiesta Nacional del Sol , que representó la sanjuaninidad conceptual y empíricamente. Un rápido recorrido por el predio del Estadio del Bicentenario bastó para encontrarse con las postales típicas de la mesa de domingo a los costados del escenario, de toparse con niños correteando entre los stands y jugando con sus padres como en esa plaza en la que son felices. A la sanjuaninidad de nuestra gente se le sumó nuestra producción y principales actividades económicas.

El lema de la FNS fue “San Juan, mi tierra querida” y se vio representado en varios stands pero principalmente en esos pedacitos emblemáticos que transportaron a los promesantes a la Difunta Correa, nuestra santa popular en donde se expían penas y también proyectos y por qué no amores. Se pudo ver nuestro orgullo mundial y de riqueza invaluable arqueológica: Ischigualasto. Ese valle lunar en el que vivieron dinosaurios que explican gran parte de la evolución. Y qué decir de nuestro cielo, nuestro cielo y sus estrellas, escenario de momentos que nos marcaron como personas: desde historias de amor selladas bajo ese gran marco a llantos por lo que no fue.

image

Los barrios sanjuaninos aún tienen familias en la puerta de la casa, con reposeras y el mate. Quizás música. Y en el predio también se replicó en los costados de los escenarios esas imágenes que nos transportan a la calidez dominical que nos caracteriza.

image

Un gigante fuera de ruta apostado en el stand de minería recordó de lo que es capaz el pueblo sanjuanino, como corazón de la actividad económica provincial. No quedaron atrás los emprendedores, que con su fuerza y empuje sacan adelante al territorio.

image

Nada mejor que para un sanjuanino que otro sanjuanino, haciendo uso de una frase política. Y un poco fue eso lo que pasó en esta edición de la Fiesta Nacional del Sol, en donde hubo espíritu de celebración y recordarnos de lo que somos capaces de hacer como pueblo, un pueblo que se ha levantado de las ruinas y hay pruebas de eso.