domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mi tierra querida

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas

Desde la réplica de la típica mesa de domingo en familia a niños jugando como en la plaza; de la minería que nos motoriza a la identidad departamental. Todo lo que representó el festejo que pasó en el Estadio del Bicentenario.

Por Natalia Caballero
image

Caer en la frase común “sanjuanina de pura cepa” en este caso no es caer en un concepto vacío sino en la esencia de esta edición de la Fiesta Nacional del Sol, que representó la sanjuaninidad conceptual y empíricamente. Un rápido recorrido por el predio del Estadio del Bicentenario bastó para encontrarse con las postales típicas de la mesa de domingo a los costados del escenario, de toparse con niños correteando entre los stands y jugando con sus padres como en esa plaza en la que son felices. A la sanjuaninidad de nuestra gente se le sumó nuestra producción y principales actividades económicas.

Lee además
san juan, mi tierra querida: la historia detras del lema que revelo orrego en el acto inaugural
Perlitas

'San Juan, mi Tierra Querida': la historia detrás del lema que reveló Orrego en el acto inaugural
cerca de 320 mil personas disfrutaron de la fiesta nacional del sol 2025
Cifras oficiales

Cerca de 320 mil personas disfrutaron de la Fiesta Nacional del Sol 2025

El lema de la FNS fue “San Juan, mi tierra querida” y se vio representado en varios stands pero principalmente en esos pedacitos emblemáticos que transportaron a los promesantes a la Difunta Correa, nuestra santa popular en donde se expían penas y también proyectos y por qué no amores. Se pudo ver nuestro orgullo mundial y de riqueza invaluable arqueológica: Ischigualasto. Ese valle lunar en el que vivieron dinosaurios que explican gran parte de la evolución. Y qué decir de nuestro cielo, nuestro cielo y sus estrellas, escenario de momentos que nos marcaron como personas: desde historias de amor selladas bajo ese gran marco a llantos por lo que no fue.

image

Los barrios sanjuaninos aún tienen familias en la puerta de la casa, con reposeras y el mate. Quizás música. Y en el predio también se replicó en los costados de los escenarios esas imágenes que nos transportan a la calidez dominical que nos caracteriza.

image

Un gigante fuera de ruta apostado en el stand de minería recordó de lo que es capaz el pueblo sanjuanino, como corazón de la actividad económica provincial. No quedaron atrás los emprendedores, que con su fuerza y empuje sacan adelante al territorio.

image

Nada mejor que para un sanjuanino que otro sanjuanino, haciendo uso de una frase política. Y un poco fue eso lo que pasó en esta edición de la Fiesta Nacional del Sol, en donde hubo espíritu de celebración y recordarnos de lo que somos capaces de hacer como pueblo, un pueblo que se ha levantado de las ruinas y hay pruebas de eso.

Temas
Seguí leyendo

Reclutando futuros rugbiers: la fuerte apuesta del Jockey Club en la Fiesta del Sol

Alejandro, el infaltable de las canchas que ahora llevó su oficio a la Fiesta del Sol

Los invisibles que sostienen la Fiesta del Sol: historias desde el detrás de escena de la FNS

Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucen en la Feria de la FNS 2025

"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo

Un famoso periodista llegó a San Juan por la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

Con feria y Pijama Party, comenzó la última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Lo dieron todo ¡y se hicieron virales!: los mejores videos del público en la Fiesta Nacional del Sol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pijama party cierra la ultima noche de la fiesta nacional del sol
Cuarto día

Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas
Comisaría 17

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Sabés que fue un buen show cuando...: el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
FNS

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025
Representante de Capital

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol
SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

Te Puede Interesar

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas
Mi tierra querida

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas

Por Natalia Caballero
Calor. 
SMN

Feriado, mucho calor y algunas nubes: así estará el tiempo este lunes en San Juan

He disfrutado mucho de esta Fiesta y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo video
FNS 2025

"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo

Hasta que Dios nos reúna: el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucen en la Feria de la FNS 2025
FNS 2025

Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucen en la Feria de la FNS 2025