domingo 23 de noviembre 2025

Cifras oficiales

Cerca de 320 mil personas disfrutaron de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Con cuatro jornadas de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas, la FNS 2025 cerró con un balance altamente positivo, indicaron desde el Gobierno de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol finalizó con una participación estimada en cerca de 320.000 asistentes durante sus cuatro jornadas, según datos oficiales del Gobierno de San Juan.

El cierre de este domingo, dedicado a espectáculos locales y a la feria, reunió nuevamente a miles de visitantes. Pese a que la feria no pudo abrir el jueves debido a la inclemencia climática, el Estadio del Bicentenario recibió a miles de sanjuaninos que asistieron a los espectáculos programados para esa noche.

El viernes, con el predio ya habilitado, se registró una concurrencia de alrededor de 60.000 personas, quienes recorrieron los stands institucionales y accedieron a las propuestas gastronómicas y culturales.

La tercera jornada, el sábado, registró el mayor flujo de público, con 100.000 personas que visitaron la feria, participaron de las actividades distribuidas en los diferentes espacios del predio y asistieron a los recitales centrales.

El domingo, última jornada, concentró actividades orientadas a artistas locales y al público familiar. Miles de personas circularon nuevamente por la feria, completando así una participación general que se aproximó a las 320.000 personas entre el jueves y el domingo.

La edición 2025 incorporó un renovado Espacio Federal, con stands de los 19 municipios, y un Patio de Juegos con un laberinto inflable de 250 metros, uno de los sectores más concurridos por las familias.

Durante todas las jornadas, el gobernador Marcelo Orrego recorrió el predio, visitó stands, saludó a visitantes y mantuvo contacto con medios locales, destacaron fuentes oficiales. Su presencia buscó acompañar a artistas, emprendedores y expositores.

Desde el Gobierno de San Juan señalaron que la FNS 2025 cerró con un balance positivo y se consolidó como uno de los eventos más convocantes del calendario provincial.

Así se vio la FNS 2025 desde el drone de Tiempo

El drone de Tiempo de San Juan sobrevoló gran parte del predio y registró lo que desde el suelo cuesta dimensionar. Desde el cielo, la magnitud de la convocatoria se vuelve abrumadora y confirma lo que ya se siente a simple vista.

