domingo 23 de noviembre 2025

SMN

Feriado, mucho calor y algunas nubes: así estará el tiempo este lunes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que este lunes el termómetro alcanzará los 35 grados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor.&nbsp;

Calor. 

San Juan se prepara para una semana marcada por el calor intenso. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes la jornada comenzará con una mínima cercana a los 21 grados, mientras que la máxima trepará hasta los 35°, dando inicio a varios días de temperaturas elevadas.

Además, se espera la presencia de vientos leves, que soplarán del Norte rotando al Este, con intensidades que oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora. Será un día estable, sin probabilidad de lluvias, pero con un ambiente caluroso durante la tarde.

El calor no dará tregua: tanto el martes como el miércoles, está previsto que el termómetro alcance los 36 grados, configurando una primera mitad de semana agobiante en el Gran San Juan y alrededores.

image
