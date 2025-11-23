Feriado, mucho calor y algunas nubes: así estará el tiempo este lunes en San Juan

Calor.

San Juan se prepara para una semana marcada por el calor intenso. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes la jornada comenzará con una mínima cercana a los 21 grados, mientras que la máxima trepará hasta los 35°, dando inicio a varios días de temperaturas elevadas.

Además, se espera la presencia de vientos leves, que soplarán del Norte rotando al Este, con intensidades que oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora. Será un día estable, sin probabilidad de lluvias, pero con un ambiente caluroso durante la tarde.

El calor no dará tregua: tanto el martes como el miércoles, está previsto que el termómetro alcance los 36 grados, configurando una primera mitad de semana agobiante en el Gran San Juan y alrededores. image

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Nubes