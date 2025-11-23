domingo 23 de noviembre 2025

Video

¡Tenés que cerrar el cielo! El hermoso atardecer dominical se volvió viral en San Juan

Un atardecer teñido de tonos intensos sorprendió a los sanjuaninos este domingo y generó una ola de fotos y videos en redes sociales, entre ellos el de una lectora que captó la escena desde pleno centro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cerca de las 20 horas, cuando el día empezaba a apagarse, una encantadora postal irrumpió sobre la provincia y terminó conquistando las redes sociales. El cielo sanjuanino se tiñó de tonos naranjas que parecían expandirse como un telón infinito sobre los cerros y las avenidas.

Calor. 
SMN

En cuestión de minutos, comenzaron a circular varios videos que capturaron la escena desde distintos rincones del Gran San Juan. Entre ellos, el que compartió Noelia González, una lectora que desde el corazón del centro sanjuanino levantó su teléfono y registró el fenómeno que sorprendió a propios y extraños en este domingo tranquilo.

Su grabación, simple y espontánea, se volvió una de las favoritas. El Sol cayendo detrás de los edificios, las nubes con bordes encendidos y ese instante en el que el cielo parece pedir, casi en broma, que alguien lo cierre antes de que tanta belleza se escape.

