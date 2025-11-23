Cerca de las 20 horas, cuando el día empezaba a apagarse, una encantadora postal irrumpió sobre la provincia y terminó conquistando las redes sociales. El cielo sanjuanino se tiñó de tonos naranjas que parecían expandirse como un telón infinito sobre los cerros y las avenidas.

En cuestión de minutos, comenzaron a circular varios videos que capturaron la escena desde distintos rincones del Gran San Juan. Entre ellos, el que compartió Noelia González, una lectora que desde el corazón del centro sanjuanino levantó su teléfono y registró el fenómeno que sorprendió a propios y extraños en este domingo tranquilo.

Su grabación, simple y espontánea, se volvió una de las favoritas. El Sol cayendo detrás de los edificios, las nubes con bordes encendidos y ese instante en el que el cielo parece pedir, casi en broma, que alguien lo cierre antes de que tanta belleza se escape. Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¡Tenés que cerrar el cielo! El hermoso atardecer dominical se volvió viral en San Juan Cerca de las 20 horas, una encantadora postal se hizo presente en la provincia. Varios videos comenzaron a circular en las redes. ¿Lo viste? Te leemos en comentarios Gentileza: Noelia González www.tiempodesanjuan.com #cielo #atardecer #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

