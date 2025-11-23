domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
FNS 2025

Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucen en la Feria de la FNS 2025

La cuarta jornada se vive con entusiasmo de la gente que esperó para acercarse al Predio del Estadio del Bicentenario. Representantes públicos y privados de cada uno de los departamentos se reunieron en la Ruta Federal.

Por Daiana Kaziura
image

La última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 se vive con todo el esplendor de la Feria en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario. Con filas en algunos de los espacios y buena concurrencia en el patio de comidas la fiesta vive su última noche con gran cantidad de concurrencia, tal como las anteriores.

Lee además
con feria y pijama party, comenzo la ultima noche de la fiesta nacional del sol 2025
Jornada IV

Con feria y Pijama Party, comenzó la última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025
recorre virtualmente la feria 2025, en menos de un minuto
Video

Recorré virtualmente la Feria 2025, en menos de un minuto

La Ruta Federal San Juan por Mi Sangre se transformó en un recorrido de gustos y expresiones artísticas que trasladan a los sanjuaninos y turistas a cada rincón de la provincia.

Desde las tortitas jachalleras a la música de Rivadavia, el color del Dique de Ullum, el vino veinticinqueño y las mermeladas zondinas, hasta los productos de chacinado de Rawson y la posibilidad de conocer los sitios culturales de Capital.

El espacio se brinda por completo con degustaciones y ventas de productos que identifican a la provincia.

Recorré los espacios con nosotros a través de la galería de imágenes:

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Temas
Seguí leyendo

El San Juan antiguo en cuatro ruedas, un lujo en la Feria de la FNS

Arrancó la segunda jornada de la Fiesta del Sol y se viene con todo: lo que hay que saber

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria durante el jueves

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio

"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

Lanús y el sueño intacto de conseguir la Sudamericana: horario y formación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con feria y pijama party, comenzo la ultima noche de la fiesta nacional del sol 2025
Jornada IV

Con feria y Pijama Party, comenzó la última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas
Comisaría 17

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Sabés que fue un buen show cuando...: el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
FNS

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025
Representante de Capital

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol
SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

Te Puede Interesar

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas
Mi tierra querida

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas

Por Natalia Caballero
Calor. 
SMN

Feriado, mucho calor y algunas nubes: así estará el tiempo este lunes en San Juan

He disfrutado mucho de esta Fiesta y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo video
FNS 2025

"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo

Hasta que Dios nos reúna: el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucen en la Feria de la FNS 2025
FNS 2025

Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucen en la Feria de la FNS 2025