Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucen en la Feria de la FNS 2025

La última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 se vive con todo el esplendor de la Feria en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario. Con filas en algunos de los espacios y buena concurrencia en el patio de comidas la fiesta vive su última noche con gran cantidad de concurrencia, tal como las anteriores.

La Ruta Federal San Juan por Mi Sangre se transformó en un recorrido de gustos y expresiones artísticas que trasladan a los sanjuaninos y turistas a cada rincón de la provincia.

Desde las tortitas jachalleras a la música de Rivadavia, el color del Dique de Ullum, el vino veinticinqueño y las mermeladas zondinas, hasta los productos de chacinado de Rawson y la posibilidad de conocer los sitios culturales de Capital.

El espacio se brinda por completo con degustaciones y ventas de productos que identifican a la provincia.

Recorré los espacios con nosotros a través de la galería de imágenes:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image