Un grupo reducido de personas esperaba que habiliten la puerta principal de ingreso. Algunos para entrar a la Feria de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) y otros a los shows del Velódromo y Estadio del Bicentenario . Había familias con reposeras al hombro, parejas que se refugiaban detrás de los autos para cortar el viento y adolescentes mirando el cielo como preguntándose si las ráfagas realmente iban a arruinarles la noche.

El anuncio oficial llegó en medio de esa espera tensa, casi incrédula. El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol comunicaron que, debido al alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde y noche, y con el objetivo de preservar la seguridad de quienes asistan, la primera jornada prevista para hoy quedaba reprogramada.

Algunos visitantes habían llegado con la idea de recorrer la feria antes de dirigirse a los espectáculos, otros buscaban simplemente resguardarse del viento y esperar que habilitaran el acceso. Había familias que desconocían por completo el anuncio oficial y jóvenes que, al enterarse, solo atinaban a reorganizar la noche y dirigirse directamente a los shows.

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio

“Nos enteramos recién acá”, comentó uno de ellos, reflejando la sorpresa generalizada entre quienes se encontraban en el predio. Aun así, la mayoría decidió permanecer en el lugar para asistir a las presentaciones que siguen confirmadas.

La reconfiguración de la grilla trajo un poco de alivio a quienes planeaban asistir a los espectáculos centrales:

El show en el Velódromo Vicente Chancay sí se realizará hoy, desde las 21 horas .

El recital principal en el Estadio del Bicentenario también seguirá en pie, con inicio a las 21.30.

La feria, en cambio, no corrió con la misma suerte. Quedó suspendida por completo, incluidos los patios gastronómicos y los espectáculos locales. La decisión, explicaron, se tomó para evitar riesgos ante las ráfagas que ya empezaban a sentirse en Pocito.

Para los cientos de sanjuaninos que tenían entrada para este jueves, la organización definió un alivio: los tickets podrán usarse el domingo, día en que el predio abrirá para que el público pueda recorrer los stands y disfrutar del patio de comidas.