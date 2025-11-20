Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

El gobernador Marcelo Orrego explicó este jueves los motivos de la suspensión de la feria y los stands de la Fiesta Nacional del Sol , decisión tomada debido al alerta por viento sur fuerte previsto para la tarde y noche.

Video ¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Según detalló en conferencia de prensa, el pronóstico indicaba ráfagas superiores a los 70 u 80 km/h, situación que generaba riesgo para las estructuras livianas del predio. “Tuvimos que tomar decisiones porque había probabilidades de complicaciones por el viento”, señaló. Agregó que el objetivo central fue evitar incidentes que pudieran afectar al público, especialmente a familias y niños.

A pesar de la suspensión de la feria, Orrego confirmó que el evento central en el velódromo y los espectáculos principales continúan con normalidad, ya que son sectores que permiten garantizar condiciones de seguridad.

El mandatario informó además que la inauguración oficial de la Fiesta Nacional del Sol se realizará este viernes, con todas las actividades previstas si el clima lo permite. En cuanto al domingo, anticipó que se trabaja para que ese día el público pueda recorrer los stands y presenciar los espectáculos de artistas locales que estaban programados. “Vamos a hacer el esfuerzo para concretar todo lo planificado”, dijo.

Orrego también destacó el rol de los artistas convocados y remarcó que la organización mantiene la expectativa de que las condiciones meteorológicas mejoren para continuar con el cronograma habitual del evento.