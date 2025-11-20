jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impensado

"Les pedimos evacuar hacia los espacios seguros", el mensaje en la FNS que nadie pensaba escuchar

Mientras los stands permanecen vacíos en el predio del Estadio del Bicentenario se puede escuchar un mensaje de advertencia para proteger a los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
c93391e5-2ddf-4058-b6a8-a27e1b011168

Un inesperado mensaje se oyó en la primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025, en el predio del Estadio del Bicentenario. "Señores visitantes, les pedimos movilizarse hacia los espacios seguros", reza la voz que indica por dónde no circular a la espera de la llegada del viento que motivó el alerta y la suspensión de la Feria.

Lee además
suspendida la feria de la fns: asi se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio
Las reacciones, en video

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio
clima adverso y logistica urgente: los gastronomicos cuentan como siguen en la fiesta del sol
Tras la suspensión

Clima adverso y logística urgente: los gastronómicos cuentan cómo siguen en la Fiesta del Sol

Mientras en la zona del Velódromo Vicente Chancay y el Estadio del Bicentenario se advierte un importante movimiento, en la zona de los stands prácticamente no hay personas, las lonas están bajadas, los inflables permanecen en el piso y se pide a la gente que no se acerque al lugar.

Habrá que esperar hasta mañana sábado, si el clima lo permite, para poder recorrer esos espacios y disfrutar de los eventos programados en el marco de la exposición ferial de esta nueva Festa Nacional del Sol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991644925419753714&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

La inauguración oficial del FNS 2025 será el viernes y analizan habilitar de forma gratuita la feria para el domingo

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Burbujeros, gomitas y hasta lentes: los ambulantes trabajaron el primer día de la FNS

Incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la Fiesta Nacional del Sol

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Tembló en San Juan y la previa de la Fiesta Nacional del Sol arrancó movidita

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡llego el ventarron a la fiesta nacional del sol! las imagenes de las rafagas en el estadio del bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan
Clima

San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta

Te Puede Interesar

Orrego, ante la suspensión de la feria: del tuvimos que tomar decisiones a la confirmación del domingo
Declaraciones

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento
En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

SARR 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesará San Juan
Pasión sobre ruedas

SARR 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesará San Juan

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000