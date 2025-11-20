Un inesperado mensaje se oyó en la primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025, en el predio del Estadio del Bicentenario. "Señores visitantes, les pedimos movilizarse hacia los espacios seguros", reza la voz que indica por dónde no circular a la espera de la llegada del viento que motivó el alerta y la suspensión de la Feria.

Mientras en la zona del Velódromo Vicente Chancay y el Estadio del Bicentenario se advierte un importante movimiento, en la zona de los stands prácticamente no hay personas, las lonas están bajadas, los inflables permanecen en el piso y se pide a la gente que no se acerque al lugar.

Habrá que esperar hasta mañana sábado, si el clima lo permite, para poder recorrer esos espacios y disfrutar de los eventos programados en el marco de la exposición ferial de esta nueva Festa Nacional del Sol. "Les pedimos evacuar hacia los espacios seguros", el mensaje en la FNS que nadie pensaba escuchar pic.twitter.com/DBZyki6CiV — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 20, 2025

