jueves 20 de noviembre 2025

Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

El frente frío arribó antes de las 21 horas al complejo de Pocito. Cabe destacar que el Gobierno de San Juan decidió suspender la feria para el primer día del evento. En la nota, los videos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Trabajadores y visitantes intentaron resguardarse cuando llegaron las ráfagas, aunque la polvareda hizo lo suyo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991657833289642250&partner=&hide_thread=false

Cabe destacar que el Gobierno de San Juan decidió suspender la feria para el primer día del evento. Desde la organización se rearmó un nuevo programa manteniendo para este jueves el show del Velódromo (21.00) y el espectáculo del Estadio del Bicentenario (21.30).

Belén Barboza, secretaria de Turismo, aseguró que ante la alerta por viento "lo importante es preservar la integridad de los ciudadanos. Además, desde Bomberos no habilitaron la feria por el fuego del espacio gastronómico".

"La inauguración oficial pasó para mañana (viernes) y se analiza habilitar la feria de manera gratuita para el domingo", agregó Barboza.

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Por Redacción Tiempo de San Juan

