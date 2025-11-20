¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Como estaba previsto, el viento Sur impactó de lleno en la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025 . El frente frío arribó minutos antes de las 21 horas al Velódromo, el Estadio San Juan del Bicentenario y el predio aledaño.

Declaraciones Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

Al mal tiempo, nueva logística La inauguración oficial del FNS 2025 será el viernes y analizan habilitar de forma gratuita la feria para el domingo

Trabajadores y visitantes intentaron resguardarse cuando llegaron las ráfagas, aunque la polvareda hizo lo suyo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991657833289642250&partner=&hide_thread=false ¡Llegó el ventarrón al Bicentenario! Así impactaron las primeras ráfagas en la Fiesta Nacional del Sol pic.twitter.com/66t4JUJ9s9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 21, 2025

Cabe destacar que el Gobierno de San Juan decidió suspender la feria para el primer día del evento. Desde la organización se rearmó un nuevo programa manteniendo para este jueves el show del Velódromo (21.00) y el espectáculo del Estadio del Bicentenario (21.30).

Belén Barboza, secretaria de Turismo, aseguró que ante la alerta por viento "lo importante es preservar la integridad de los ciudadanos. Además, desde Bomberos no habilitaron la feria por el fuego del espacio gastronómico".

"La inauguración oficial pasó para mañana (viernes) y se analiza habilitar la feria de manera gratuita para el domingo", agregó Barboza.