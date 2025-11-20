¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Como estaba previsto, el viento Sur impactó de lleno en la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025. El frente frío arribó minutos antes de las 21 horas al Velódromo, el Estadio San Juan del Bicentenario y el predio aledaño.
El frente frío arribó antes de las 21 horas al complejo de Pocito. Cabe destacar que el Gobierno de San Juan decidió suspender la feria para el primer día del evento. En la nota, los videos.
Trabajadores y visitantes intentaron resguardarse cuando llegaron las ráfagas, aunque la polvareda hizo lo suyo.
Cabe destacar que el Gobierno de San Juan decidió suspender la feria para el primer día del evento. Desde la organización se rearmó un nuevo programa manteniendo para este jueves el show del Velódromo (21.00) y el espectáculo del Estadio del Bicentenario (21.30).
Belén Barboza, secretaria de Turismo, aseguró que ante la alerta por viento "lo importante es preservar la integridad de los ciudadanos. Además, desde Bomberos no habilitaron la feria por el fuego del espacio gastronómico".
"La inauguración oficial pasó para mañana (viernes) y se analiza habilitar la feria de manera gratuita para el domingo", agregó Barboza.