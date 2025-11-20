Clima adverso y logística urgente: los gastronómicos cuentan cómo siguen en la Fiesta del Sol

La primera noche de la Fiesta Nacional del Sol tuvo un giro inesperado cuando las autoridades decidieron suspender la feria gastronómica por las fuertes ráfagas de viento previstas para la noche de este jueves. Mientras tanto, el show central y las presentaciones de Sabroso, Euge Quevedo y Q’ Lokura se desarrollarán con normalidad.

Expectativa por el tunga-tunga Euforia y corridas en el Bicentenario: así fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto

Declaraciones Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

En diálogo con Tiempo de San Juan, los referentes gastronómicos explicaron cómo se vive la reprogramación desde adentro y qué implica reorganizar en pocas horas una estructura que lleva días de trabajo previo.

19ea38c4-9b32-4a7b-9faf-0b68de126dfb

A pesar del contratiempo, aseguraron que ya trabajan para reacomodar la propuesta gastronómica de cara al segundo día de fiesta. “Nos movimos rápido para adaptar todo. La prioridad es que la gente pueda disfrutar y que el servicio esté a la altura los próximos días”, expresaron.

585afb60-fbc3-4b74-b172-98f5cbf71183

Los puesteros también destacaron que el acompañamiento del público en las próximas noches será clave para recuperar el flujo de ventas que se esperaba para la primera jornada.

Las fotos

d4c93368-9fc2-4b8a-b90a-4dc92e88d4a5

66e42fda-f15f-450c-9be8-23683027cd8c