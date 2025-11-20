Clima adverso y logística urgente: los gastronómicos cuentan cómo siguen en la Fiesta del Sol

En diálogo con Tiempo de San Juan, los referentes gastronómicos explicaron cómo se vive la reprogramación desde adentro y qué implica reorganizar en pocas horas una estructura que lleva días de trabajo previo.
A pesar del contratiempo, aseguraron que ya trabajan para reacomodar la propuesta gastronómica de cara al segundo día de fiesta. “Nos movimos rápido para adaptar todo. La prioridad es que la gente pueda disfrutar y que el servicio esté a la altura los próximos días”, expresaron.
Los puesteros también destacaron que el acompañamiento del público en las próximas noches será clave para recuperar el flujo de ventas que se esperaba para la primera jornada.