jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Las reacciones, en video

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio

Cientos de sanjuaninos se enteraron en la puerta del Bicentenario que la Feria quedaba suspendida por el alerta meteorológico. Los shows del Velódromo y el Estadio siguen en pie, mientras que las entradas para la feria podrán usarse el domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grupo reducido de personas esperaba que habiliten la puerta principal de ingreso. Algunos para entrar a la Feria de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) y otros a los shows del Velódromo y Estadio del Bicentenario. Había familias con reposeras al hombro, parejas que se refugiaban detrás de los autos para cortar el viento y adolescentes mirando el cielo como preguntándose si las ráfagas realmente iban a arruinarles la noche.

Lee además
En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo
incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la fiesta nacional del sol
Día I

Incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la Fiesta Nacional del Sol

El anuncio oficial llegó en medio de esa espera tensa, casi incrédula. El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol comunicaron que, debido al alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde y noche, y con el objetivo de preservar la seguridad de quienes asistan, la primera jornada prevista para hoy quedaba reprogramada.

Algunos visitantes habían llegado con la idea de recorrer la feria antes de dirigirse a los espectáculos, otros buscaban simplemente resguardarse del viento y esperar que habilitaran el acceso. Había familias que desconocían por completo el anuncio oficial y jóvenes que, al enterarse, solo atinaban a reorganizar la noche y dirigirse directamente a los shows.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991627210567086130&partner=&hide_thread=false

“Nos enteramos recién acá”, comentó uno de ellos, reflejando la sorpresa generalizada entre quienes se encontraban en el predio. Aun así, la mayoría decidió permanecer en el lugar para asistir a las presentaciones que siguen confirmadas.

La reconfiguración de la grilla trajo un poco de alivio a quienes planeaban asistir a los espectáculos centrales:

  • El show en el Velódromo Vicente Chancay sí se realizará hoy, desde las 21 horas.

  • El recital principal en el Estadio del Bicentenario también seguirá en pie, con inicio a las 21.30.

La feria, en cambio, no corrió con la misma suerte. Quedó suspendida por completo, incluidos los patios gastronómicos y los espectáculos locales. La decisión, explicaron, se tomó para evitar riesgos ante las ráfagas que ya empezaban a sentirse en Pocito.

Para los cientos de sanjuaninos que tenían entrada para este jueves, la organización definió un alivio: los tickets podrán usarse el domingo, día en que el predio abrirá para que el público pueda recorrer los stands y disfrutar del patio de comidas.

Temas
Seguí leyendo

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol

Tembló en San Juan y la previa de la Fiesta Nacional del Sol arrancó movidita

Videos: estudiantes sanjuaninos coparon la Libertador con un terrible banderazo

Habilitaron los consultorios febriles en San Juan para síntomas de dengue: dónde y cómo funcionan

En fotos, mirá cómo está el Paso de Agua Negra previo a su reapertura

Daniel Giovenco aterriza con su 'Fábrica de Trovadores' en el Rectorado de la UNSJ

Nuevamente, sortearán matrimonios emblemáticos en la Fiesta del Sol: cómo anotarse

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Te Puede Interesar

Incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la Fiesta Nacional del Sol
Día I

Incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente
Día clave

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Imagen ilustrativa. 
Tragedia en 9 de Julio

Murió una adolescente de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica en Las Chacritas

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol
Al mal tiempo...

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol

Tembló en San Juan.
Pasó el sacudón

Tembló en San Juan y la previa de la Fiesta Nacional del Sol arrancó movidita