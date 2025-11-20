jueves 20 de noviembre 2025

Pasó el sacudón

Tembló en San Juan y la previa de la Fiesta Nacional del Sol arrancó movidita

Según los datos informados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento se registró minutos antes de las 17hs y tuvo una magnitud de 4.1 en la escala Richter.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tembló en San Juan.

Tembló en San Juan.

La previa a la Fiesta Nacional del Sol arrancó movida con un fuerte temblor que se registró este jueves durante la siesta. Qué dice el reporte oficial el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con los datos oficiales, el sismo ocurrió a las 16.45hs y tuvo una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El movimiento se produjo a una profundidad de 110km, con epicentro ubicado a 30 km al SO de Talacasto; 47 km al E de Calingasta; 52 km al NO de San Juan -31.221 (lat) -68.928 (long).

image

El informe del INPRES indicó que el temblor fue percibido con distinta intensidad en varias localidades de la provincia. En Capital, Rawson, Chimbas, Santa Lucia y Rivadavia, la intensidad alcanzó el grado III en la escala Mercalli Modificada, lo que implica que algunas personas en reposo pudieron percibirlo claramente.

En tanto, en zonas Albardón y Pocito, la intensidad registrada fue de grado II a III, es decir, sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin reportes de daños materiales ni víctimas.

Tembló en San Juan.
