Tembló en San Juan y la previa de la Fiesta Nacional del Sol arrancó movidita

La previa a la Fiesta Nacional del Sol arrancó movida con un fuerte temblor que se registró este jueves durante la siesta. Qué dice el reporte oficial el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con los datos oficiales, el sismo ocurrió a las 16.45hs y tuvo una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El movimiento se produjo a una profundidad de 110km, con epicentro ubicado a 30 km al SO de Talacasto; 47 km al E de Calingasta; 52 km al NO de San Juan -31.221 (lat) -68.928 (long).

El informe del INPRES indicó que el temblor fue percibido con distinta intensidad en varias localidades de la provincia. En Capital, Rawson, Chimbas, Santa Lucia y Rivadavia, la intensidad alcanzó el grado III en la escala Mercalli Modificada, lo que implica que algunas personas en reposo pudieron percibirlo claramente.

En tanto, en zonas Albardón y Pocito, la intensidad registrada fue de grado II a III, es decir, sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin reportes de daños materiales ni víctimas.