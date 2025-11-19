miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo pregunta

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Tiempo de San Juan salió a las calles y les preguntó a los sanjuaninos por sus peores experiencias amorosas. Las respuestas fueron tan insólitas como divertidas: desde citas en el cementerio hasta estrategias de escape.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-19 at 9.35.49 PM

Tiempo de San Juan salió a las calles para hacer una pregunta simple pero capaz de despertar risas, vergüenza ajena y hasta un poco de espanto: ¿cuál fue la peor cita de tu vida?

Lee además
una de las ferrari que paso por san juan termino estrellada en la patagonia
Polémica

Una de las Ferrari que pasó por San Juan terminó estrellada en la Patagonia
beltran briones, mano a mano con tiempo: san juan es la ciudad del futuro
Fórum FNS

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: "San Juan es la ciudad del futuro"

Las respuestas no tardaron en llegar y dejaron en evidencia que, cuando se trata de momentos incómodos, San Juan tiene historias para todos los gustos.

“Prefería estar con los muertos antes que con él”

Una joven relató un episodio que comenzó como cualquier encuentro planificado por redes sociales.

“Nos conocimos por Instagram. Estábamos acá en el parque tomando unos mates, todo bien… y de la nada me preguntó si quería ir al cementerio”.

Entre risas, agregó: “Prefería estar con los muertos antes que con él”.

La estrategia de escape

Otra sanjuanina recordó que su salida fue tan mala que tuvo que activar un “plan de emergencia”.

“Llamé a mi hermana y le dije que me dijera que mi hijo estaba enfermo”, relató.

La mujer contó que el hombre se puso muy nervioso con la noticia falsa y ella aprovechó la excusa para terminar la cita: “Le dije que me tenía que ir ya”.

“Ni me habló en toda la salida”

Un joven también decidió compartir su mala experiencia:

“Una vez me junté con un pibe y pésimo. Estaba con el teléfono todo el tiempo, ni me hablaba. Me dejó re pagando”.

La ausencia total de interés del otro lado convirtió la salida en una de las más incómodas que recuerda.

Video

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Cuál fue la peor cita de los sanjuaninos?

Temas
Seguí leyendo

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina

Disputa gremial en San Juan: Pepe Villa volvió al ruedo con críticas a Eduardo Cabello

El Gobierno de San Juan busca ayudar a los Reyes Magos y llegar a 50.000 sanjuaninitos

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Para un alto ejecutivo de Vicuña, San Juan tiene una excelente reputación minera, pero un "paso en falso" regulatorio podría complicarla

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Telesfora Borrego: una sanjuanina entre unitarios y federales

Alto ejecutivo chileno afirmó que la minería de San Juan ofrece óptimas condiciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la noche del cuarteto, agotada para el primer dia de la fiesta nacional del sol 2025
¡No va más!

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Te Puede Interesar

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio
¡Prentede!

Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas video
Tiempo pregunta

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Imagen ilustrativa
Escruche

Se llevaron hasta los aires acondicionados en un golpe delictivo contra una casa del Médano

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: San Juan es la ciudad del futuro
Fórum FNS

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: "San Juan es la ciudad del futuro"