La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Tiempo de San Juan salió a las calles para hacer una pregunta simple pero capaz de despertar risas, vergüenza ajena y hasta un poco de espanto: ¿cuál fue la peor cita de tu vida?

Las respuestas no tardaron en llegar y dejaron en evidencia que, cuando se trata de momentos incómodos, San Juan tiene historias para todos los gustos.

“Prefería estar con los muertos antes que con él”

Una joven relató un episodio que comenzó como cualquier encuentro planificado por redes sociales.

“Nos conocimos por Instagram. Estábamos acá en el parque tomando unos mates, todo bien… y de la nada me preguntó si quería ir al cementerio”.

Entre risas, agregó: “Prefería estar con los muertos antes que con él”.

La estrategia de escape

Otra sanjuanina recordó que su salida fue tan mala que tuvo que activar un “plan de emergencia”.

“Llamé a mi hermana y le dije que me dijera que mi hijo estaba enfermo”, relató.

La mujer contó que el hombre se puso muy nervioso con la noticia falsa y ella aprovechó la excusa para terminar la cita: “Le dije que me tenía que ir ya”.

“Ni me habló en toda la salida”

Un joven también decidió compartir su mala experiencia:

“Una vez me junté con un pibe y pésimo. Estaba con el teléfono todo el tiempo, ni me hablaba. Me dejó re pagando”.

La ausencia total de interés del otro lado convirtió la salida en una de las más incómodas que recuerda.

