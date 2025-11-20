Habilitaron los consultorios febriles en San Juan para síntomas de dengue: dónde y cómo funcionan

Aunque aún no hay ningún caso confirmado en la provincia, este jueves, el Ministerio de Salud de la provincia informó que comenzó con la primera etapa de implementación de consultorios febriles para casos sospechosos de dengue. Los mismo funcionan en diversos centros de salud para la atención de pacientes que reúnan ciertos criterios vinculados a los síntomas de la enfermedad, con el objetivo de mejorar su atención.
“En esta primera etapa de la estrategia, el paciente recibirá una atención previa, donde serán clasificados y se evaluará la prioridad de su atención”, explicaron desde el organismo.
Según las necesidades detectadas, se proporcionará información sobre las medidas de prevención necesarias y los signos de alarma a tener en cuenta.
Listado de Consultorios Febriles
Capital
CAPS Dr. Alfonso Barassi
Hospital Dr. Guillermo Rawson
Chimbas
CAPS Monseñor Ricardo Báez Laspiur
Santa Lucía
CAPS Carmen Ibone Silva
9 de Julio
CAPS Arturo Cabral de la Colina
Caucete
Hospital Dr. Cesar Aguilar
San Martín
Hospital Dra. Stella Molina
Albardón
Hospital Dr. José Giordano
CAPS Las Lomitas
Rivadavia
Hospital Gral. Dra. Julieta Lanteri
Hospital Dr. Marcial Quiroga
Rawson
Centro Adiestramiento Rene Favaloro - CARF
CAPS Río Blanco
Pocito
Htal. Dr. Federico Cantoni