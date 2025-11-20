Habilitaron los consultorios febriles en San Juan para síntomas de dengue: dónde y cómo funcionan

Aunque aún no hay ningún caso confirmado en la provincia, este jueves, el Ministerio de Salud de la provincia informó que comenzó con la primera etapa de implementación de consultorios febriles para casos sospechosos de dengue. Los mismo funcionan en diversos centros de salud para la atención de pacientes que reúnan ciertos criterios vinculados a los síntomas de la enfermedad, con el objetivo de mejorar su atención.