jueves 20 de noviembre 2025

Salud

Habilitaron los consultorios febriles en San Juan para síntomas de dengue: dónde y cómo funcionan

Allí, los sanjuaninos con criterio de caso sospechoso de dengue recibirán atención previa, donde será clasificado y evaluado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dónde y cómo funcionan los Consultorios Febriles para pacientes con síntomas de dengue en San Juan.&nbsp;

Dónde y cómo funcionan los Consultorios Febriles para pacientes con síntomas de dengue en San Juan. 

Aunque aún no hay ningún caso confirmado en la provincia, este jueves, el Ministerio de Salud de la provincia informó que comenzó con la primera etapa de implementación de consultorios febriles para casos sospechosos de dengue. Los mismo funcionan en diversos centros de salud para la atención de pacientes que reúnan ciertos criterios vinculados a los síntomas de la enfermedad, con el objetivo de mejorar su atención.

“En esta primera etapa de la estrategia, el paciente recibirá una atención previa, donde serán clasificados y se evaluará la prioridad de su atención”, explicaron desde el organismo.

Según las necesidades detectadas, se proporcionará información sobre las medidas de prevención necesarias y los signos de alarma a tener en cuenta.

Listado de Consultorios Febriles

Capital

CAPS Dr. Alfonso Barassi

Hospital Dr. Guillermo Rawson

Chimbas

CAPS Monseñor Ricardo Báez Laspiur

Santa Lucía

CAPS Carmen Ibone Silva

9 de Julio

CAPS Arturo Cabral de la Colina

Caucete

Hospital Dr. Cesar Aguilar

San Martín

Hospital Dra. Stella Molina

Albardón

Hospital Dr. José Giordano

CAPS Las Lomitas

Rivadavia

Hospital Gral. Dra. Julieta Lanteri

Hospital Dr. Marcial Quiroga

Rawson

Centro Adiestramiento Rene Favaloro - CARF

CAPS Río Blanco

Pocito

Htal. Dr. Federico Cantoni

