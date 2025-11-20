Fiesta Nacional del Sol: habilitan la venta de un remanente de entradas para la primera noche

El Gobierno de San Juan informó que este jueves 20 de noviembre se habilita la venta de un remanente de entradas para los shows de la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol.

Las mismas se podrán adquirir á a partir de las 16:00 hs, solo en boleterías de Estadio San Juan del Bicentenario.

Cabe destacar que durante la primera noche alternarán en el escenario del estadio pocitano La banda de Carlitos con Eugenia Quevedo, Sabroso y Q´Lokura,

