jueves 20 de noviembre 2025

A puro ritmo

Fiesta Nacional del Sol: habilitan la venta de un remanente de entradas para la primera noche

Se podrán adquirir desde las 16:00 hs, en boleterías de Estadio San Juan del Bicentenario. En la grilla de este primer día actúan La banda de Carlitos con Eugenia Quevedo, Q' Lokura y Sabroso

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan informó que este jueves 20 de noviembre se habilita la venta de un remanente de entradas para los shows de la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol.

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
Las mismas se podrán adquirir á a partir de las 16:00 hs, solo en boleterías de Estadio San Juan del Bicentenario.

Cabe destacar que durante la primera noche alternarán en el escenario del estadio pocitano La banda de Carlitos con Eugenia Quevedo, Sabroso y Q´Lokura,

