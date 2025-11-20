jueves 20 de noviembre 2025

Deceso en Springfield

Los Simpson, de luto: confirman la muerte de otro reconocido personaje

Sorpresa y nostalgia se mezclan en la conversación digital tras la despedida de un personaje emblemático

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los Simpson despidieron a otro personaje reconocido de la serie.

Los Simpson han moldeado la cultura televisiva durante más de tres décadas, con su humor ácido y una galería de personajes entrañables que acompañaron a generaciones enteras. Cada giro de sus historias, cada referencia pop y cada broma visual mantienen a la serie vigente en el imaginario colectivo. Ahora, el universo amarillo vuelve a sacudir a sus millones de seguidores confirmando la muerte de un personaje histórico.

Alice Glick, la emblemática organista de la Iglesia de Springfield, se despidió recientemente en el episodio “Sashes to Sashes” de la temporada 37. La noticia, confirmada por los productores de la serie, generó oleadas de reacciones, confusión y debate en redes sociales.

La despedida de un personaje histórico en Springfield

La muerte de Alice Glick marca el final de un ciclo de 34 años y 35 temporadas, ya que este personaje hizo su primera aparición en 1991, durante la segunda temporada de la serie, en el episodio “Three Men and a Comic Book”. En aquella ocasión, fue interpretada por la legendaria actriz Cloris Leachman, quien dio vida a la viuda anciana que contrataba a Bart para realizar tareas hogareñas a cambio de cincuenta centavos, envolviendo su debut en un aura cómica y entrañable.

Con el fallecimiento de Leachman en 2021, la consagrada actriz de voz Tress MacNeille asumió el rol para las siguientes décadas. No obstante, durante el episodio emitido el 16 de noviembre, la audiencia presenció cómo Alice Glick colapsó repentinamente sobre el órgano durante un servicio religioso, impactando a Reverendo Alegría y toda la congregación, incluida la familia Simpson.

“En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la música que creó. Pero en otro, más importante, sí, está tan muerta como un clavo”, confirmó el productor ejecutivo, Tim Long, a la revista People.

La decisión generó conmoción, debido a que Glick había sido objeto de confusión en el pasado. En la temporada 23, fue aparentemente “asesinada” por una mascota robótica, solo para regresar tanto como personaje humano como en forma de fantasma en capítulos posteriores, lo que llevó a muchos seguidores a considerar aquella muerte un hecho no canónico. No obstante, esta última escena se presentó como el punto final para la longeva habitante de Springfield.

El dilema de las muertes en la serie

La noticia de la muerte permanente de Alice Glick no tardó en sacudir las redes sociales. En X (antes Twitter), usuarios expresaron tristeza, sorpresa y hasta confusión, recordando las ambiguas desapariciones y retornos del personaje. “¿No había muerto antes con las focas robóticas?”, se preguntó más de uno, rememorando los debates que generaron episodios pasados de la serie.

Otros compararon esta despedida con la de Larry “The Barfly” Dalrymple, quien fue eliminado el año anterior, y con la muerte de Marge Simpson, en un episodio con salto temporal emitido en la temporada 36, aunque este último hecho se considera fuera del canon oficial, como subrayó el productor ejecutivo Matt Selman en Variety.

“Supongo que esto muestra que la gente sigue preocupada por Marge y por todos los personajes”, sostuvo Selman. A pesar de las críticas y lamentos, para los productores la reacción del público es señal de la vigencia de la serie.

Estas controversias demuestran que las vidas, y muertes, de los habitantes de Springfield continúan generando identificación e interés. “Los Simpson no tiene ni siquiera canon”, agregó el productor, refiriéndose a la naturaleza variable del guion y las frecuentes alteraciones en la línea narrativa.

A las muertes de Alice Glick y Larry, también se suma la desaparición del profesor Dewey Largo, aunque los propios productores de la serie desmintieron que haya fallecido y, pese a los rumores, afirmaron que sigue vivo.

El listado de los personajes que han muerto

A lo largo de la serie, varios personajes fueron quitados por múltiples razones y se les dio una muerte -visible o no- dentro de la trama. Algunos de estos han sido:

  • Encías “Sangrantes” Murphy: músico de jazz y mentor de Lisa; muere en la temporada 6.
  • Beatrice Simmons: novia del Abuelo en el asilo; muere en la temporada 7.
  • Frank Grimes: empleado nuevo de la Planta Nuclear que detestaba a Homero; muere en la temporada 8.
  • Lionel Hutz: abogado incompetente de Springfield; no muere en la serie, queda retirado después de la temporada 9; Troy McClure: actor venido a menos y conductor de especiales; tampoco muere en la serie, retirado después de la temporada 10. Ambos fueron retirados tras la muerte de su actor de voz, Phil Hartman.
  • Maude Flanders: esposa de Ned Flanders y madre de Rod y Todd; muere en la temporada 11.
  • Ámbar (Amber) Simpson: una de las “esposas de Las Vegas” de Homero y Flanders; muere en la temporada 18.
  • Mona Simpson: madre de Homero, activista fugitiva; muere definitivamente en la temporada 19 (aunque vuelve a aparecer en recuerdos más adelante).
  • Tony “el Gordo”: jefe de la mafia de Springfield; muere en la temporada 22.
  • Rabino Hyman Krustofsky: padre de Krusty el Payaso; muere en la temporada 26.
  • Edna Krabappel: maestra de Bart y pareja de Ned en sus últimas temporadas; su muerte se confirma en la temporada 25/26 mediante homenaje (fuera de pantalla).

FUENTE: Infobae

