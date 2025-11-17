lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La génesis del amor

La China Suárez le reveló a Moria Casán cómo fue el primer encuentro con Mauro Icardi en París: "Se me aflojaron las..."

La actriz visitó “La mañana con Moria”, el ciclo de la diva en El Trece y habló en profundidad sobre su vínculo con el delantero del Galatasaray.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La China Suárez se prestó a una entrevista con Moria Casán.

La China Suárez se prestó a una entrevista con Moria Casán.

Después del escándalo por la entrevista fallida en Luzu TV, Eugenia “La China” Suárez eligió romper el silencio el viernes con Mario Pergolini. Pero este lunes la actriz se enfrentó a las preguntas filosas de Moria Casán en El Trece, donde reveló detalles de su vida en Turquía, su presente laboral, viejos amores y, sobre todo, su historia con Mauro Icardi.

Lee además
brutal confesion de la china suarez en vivo: soy vengativa y muy hiriente video
No se guardó nada

Brutal confesión de la China Suárez en vivo: "Soy vengativa y muy hiriente"
el sorpresivo me gusta de maxi lopez en una publicacion contra la china suarez
Guerra mediática

El sorpresivo "me gusta" de Maxi López en una publicación contra la China Suárez

La palabra de la China Suárez con Moria Casán

La diva la recibió en “La mañana con Moria” y la charla no tardó en encenderse. Lejos de esquivar el tema, la artista fue al hueso y detalló cómo nació el vínculo con el delantero del Galatasaray, su primera cita en París —el que detonó el famoso “Wandagate”— y cómo fue el reencuentro años más tarde.

"Yo siempre fui muy de la monogamia, siempre tuve novios, pero me duraron poco, siempre me aburría o no me entendían, con Mauro no lo puedo explicar y fue mutuo", lanzó la China al describir su forma de amar. Al recordar el inicio del romance, no dejó lugar a dudas: "Nos enamoramos en París, nos gusta mucho hablar de ese momento en particular, yo no podía más de los nervios y no soy una mina tímida".

La actriz también recordó el mensaje que dio inicio a todo, cuando Mauro Icardi seguía casado con Wanda Nara. "Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida que yo estaba bajo tierra, me puso 'esa boquita', tiene algo con la boca, ahora se la pasa diciéndome lo mismo", reveló.

Sobre la famosa cita en una suite de París, Eugenia contó: "Nos encontramos en una habitación, una suite, fue muy mágico, yo estaba muy nerviosa, porque no es lo mismo que hablar por celular".

En un tono íntimo, sumó: “Me acuerdo que pensé el outfit... Me fui muy simple. Me fui sin maquillaje. Zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca. Dije ‘bueno, si no le gustó así, ya está’”.

Y sumó: "Él llegó al rato. Me impactó, yo no sabía que era tan alto eso fue lo primero que me... Y tiene una mirada fuerte. Llega a un lugar y es como imposible y no verlo, ¿viste? Es como muy llamativo y ahí se me aflojaron las piernas. Y me robó un beso”.

"Yo no podía actuar, fue muy genuino todo, fue una conexión muy fuerte, después explotó todo, no hablamos durante tres años", confesó. Una distancia que recién se quebró tiempo después cuando el futbolista se separó de Wanda.

Mauro Icardi estuvo presente en la entrevista de la China Suárez con Moria Casán. (Foto: Captura El Trece).

Sobre esa primera cita, agregó: “Fue como una noche mucho más romántica de lo que por ahí se imagina la gente. Me acuerdo que me empecé a quedar dormida porque yo grababa, estaba muerta y me acuerdo que claro, lo miraba así y no me quería dormir”.

Antes de cerrar, dejó en claro qué espera en una relación. "A mí me gusta que me traten como una reina, espero el gesto, que me acompañen, necesito que mi pareja me lo haga sentir porque yo soy así con la otra persona, no soy dependiente emocional pero me gusta estar enamorada", afirmó sin filtro.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

La boda soñada de Coco Sily y la larga lista de famosos que asistieron

Una expareja de un jugador de la Selección Argentina confirmó que está con Grego Rossello

Polémica situación en Olga: dos influencers se pelearon al aire y se dijeron de todo

La China Suárez confesó la dura pregunta que le hizo su hija Magnolia

Las 5 señas de exquisitez que hacen de Pagliacci una ópera imperdible

Oasis brilló en el estadio Monumental ante 85.000 personas

Mirtha Legrand a Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos: "Brindaban mientras yo tenía que ver el ataúd de mi hermana por televisión"

Bronca, malestar: estalló la interna en los primos de la familia Fort

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Te Puede Interesar

Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)
Turismo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jara y Kast se medirán en el balotaje por la presidencia de Chile.
La integración en el tapete

¿Kast o Jara?: las elecciones chilenas y su impacto en San Juan

Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo: el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo
Violencia extrema en Del Bono

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia
Caso Diego Andreoni

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia

La licitación para vender 6,5 millones de litros de mosto quedó desierta y ahora el Gobierno analiza nuevos mecanismos para colocar el producto.
Vivitinicultura

La venta del mosto estatal en San Juan quedó desierta, ¿qué pasó y cómo sigue?