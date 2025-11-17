La China Suárez le reveló a Moria Casán cómo fue el primer encuentro con Mauro Icardi en París: "Se me aflojaron las..."

Después del escándalo por la entrevista fallida en Luzu TV, Eugenia “La China” Suárez eligió romper el silencio el viernes con Mario Pergolini. Pero este lunes la actriz se enfrentó a las preguntas filosas de Moria Casán en El Trece, donde reveló detalles de su vida en Turquía, su presente laboral, viejos amores y, sobre todo, su historia con Mauro Icardi.

La diva la recibió en “La mañana con Moria” y la charla no tardó en encenderse. Lejos de esquivar el tema, la artista fue al hueso y detalló cómo nació el vínculo con el delantero del Galatasaray, su primera cita en París —el que detonó el famoso “Wandagate”— y cómo fue el reencuentro años más tarde.

"Yo siempre fui muy de la monogamia, siempre tuve novios, pero me duraron poco, siempre me aburría o no me entendían, con Mauro no lo puedo explicar y fue mutuo", lanzó la China al describir su forma de amar. Al recordar el inicio del romance, no dejó lugar a dudas: "Nos enamoramos en París, nos gusta mucho hablar de ese momento en particular, yo no podía más de los nervios y no soy una mina tímida".

La actriz también recordó el mensaje que dio inicio a todo, cuando Mauro Icardi seguía casado con Wanda Nara. "Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida que yo estaba bajo tierra, me puso 'esa boquita', tiene algo con la boca, ahora se la pasa diciéndome lo mismo", reveló.

Sobre la famosa cita en una suite de París, Eugenia contó: "Nos encontramos en una habitación, una suite, fue muy mágico, yo estaba muy nerviosa, porque no es lo mismo que hablar por celular".

En un tono íntimo, sumó: “Me acuerdo que pensé el outfit... Me fui muy simple. Me fui sin maquillaje. Zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca. Dije ‘bueno, si no le gustó así, ya está’”.

Y sumó: "Él llegó al rato. Me impactó, yo no sabía que era tan alto eso fue lo primero que me... Y tiene una mirada fuerte. Llega a un lugar y es como imposible y no verlo, ¿viste? Es como muy llamativo y ahí se me aflojaron las piernas. Y me robó un beso”.

"Yo no podía actuar, fue muy genuino todo, fue una conexión muy fuerte, después explotó todo, no hablamos durante tres años", confesó. Una distancia que recién se quebró tiempo después cuando el futbolista se separó de Wanda.

Mauro Icardi estuvo presente en la entrevista de la China Suárez con Moria Casán. (Foto: Captura El Trece).

Sobre esa primera cita, agregó: “Fue como una noche mucho más romántica de lo que por ahí se imagina la gente. Me acuerdo que me empecé a quedar dormida porque yo grababa, estaba muerta y me acuerdo que claro, lo miraba así y no me quería dormir”.

Antes de cerrar, dejó en claro qué espera en una relación. "A mí me gusta que me traten como una reina, espero el gesto, que me acompañen, necesito que mi pareja me lo haga sentir porque yo soy así con la otra persona, no soy dependiente emocional pero me gusta estar enamorada", afirmó sin filtro.

FUENTE: Crónica