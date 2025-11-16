La boda soñada de Coco Sily y la larga lista de famosos que asistieron

El domingo 16 de noviembre, Coco Sily y Chimi Meza coronaron casi dos años de relación con una celebración cargada de emoción, afectos y el acompañamiento de familiares, amigos y figuras del espectáculo. El casamiento, que tuvo lugar al mediodía en un salón de eventos de Berazategui, se extendió durante toda la jornada, convirtiéndose en un verdadero festejo del amor y las segundas oportunidades.

La boda ya había generado expectativa en septiembre, cuando el actor y conductor anunció en su programa #CódigoSily (Pop Radio) que se casaría, despertando entusiasmo entre sus oyentes y seguidores. Y finalmente llegó el día: alrededor de las 12, los invitados comenzaron a ingresar al espacio elegido, un lugar que Coco conoce bien, ya que visitó la ciudad en 2014 y 2018 con su obra La Catedral del Macho. Esta vez, sin embargo, Berazategui lo recibía para un capítulo completamente distinto de su vida.

La ceremonia estuvo cargada de simbolismo y cercanía. Chimi llegó en un auto deportivo y lució un vestido de novia blanco con falda amplia de tul, escote recto y un largo velo que dejaba ver el tatuaje que recorre su espalda. Llevó un ramo de flores blancas y un peinado alto que destacaba su sonrisa constante. Coco, fiel a un estilo clásico, vistió un smoking negro con moño oscuro y un clavel blanco en el ojal. Durante la ceremonia, ambos se mostraron tomados de la mano, cómplices y emocionados, mientras el padre César Rockero —amigo de la pareja— oficiaba el rito con una túnica blanca de detalles dorados, aportando un clima íntimo y cálido.

La fiesta fue, además, un reencuentro cargado de afecto. Entre los invitados se destacaron Javier Calamaro, Daniel Aráoz, Mariano Iúdica, Miguel Ángel Rodríguez, Roly Serrano y Diego Pérez, entre otros. Hubo abrazos, anécdotas, brindis y ocurrencias que arrancaron risas en cada mesa. Cada uno de los presentes encontró su modo de homenajear a los novios, reforzando el espíritu cercano que ambos querían para su gran día.