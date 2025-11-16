La China Suárez confesó la dura pregunta que le hizo su hija Magnolia

La China Suárez volvió a referirse al impacto que generan en su familia los mensajes agresivos que circulan sobre ella en redes sociales y contó una situación que la dejó pensando profundamente. La actriz relató el episodio durante su paso por Otro día perdido (El Trece) , donde conversó con Mario Pergolini sobre la manera en que sus hijos empiezan a percibir el hostigamiento virtual del que es víctima.

En la entrevista, la artista recordó que, en una ocasión, su hija Magnolia , fruto de su relación con Benjamín Vicuña , se acercó con una pregunta inesperada que la descolocó por completo. La nena quería saber por qué había personas que hablaban mal de su mamá sin conocerla, un planteo que la tomó por sorpresa y la dejó fría al comprender que sus hijos ya comenzaron a notar el clima hostil que muchas veces se genera en redes.

Qué le preguntó Magnolia a la China Suárez

Según contó, todo surgió después de que la pequeña viera un video en YouTube. “Vio a un youtuber que tocó el tema del hate y entonces me dijo: ‘¿mamá a vos no te molesta que te digan cosas feas?’”, relató la actriz al reconstruir aquel momento.

Frente a esa duda tan directa, la China trató de responder con la mayor calma posible y de transmitirle seguridad. “Le contesté que a todo el mundo le pasa, pero que yo era feliz porque los amo (a sus hijos) y ellos me aman, y eso es lo único que me importa”, explicó al detallar su reacción.

No es la primera vez que atraviesa una situación similar. Hace algunos meses, fue Rufina quien planteó la misma inquietud, lo que derivó en una reflexión conjunta que madre e hija compartieron en TikTok. En ese contexto, la actriz explicó que la niña “es muy inocente, buena, no es explosiva. Tiene muchos filtros en el teléfono y su grupo de amigas me conocen”, destacando que procura cuidar su entorno digital para evitar el impacto de los mensajes hirientes.