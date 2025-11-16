domingo 16 de noviembre 2025

Todo mal

Polémica situación en Olga: dos influencers se pelearon al aire y se dijeron de todo

Dos influencers de Olga protagonizaron un confuso momento en "Tapados de laburo" y las críticas estallaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
olga-luli-gonzalez-mortedor

Olga viene de quedar en el ojo de la tormenta tras rechazar la entrevista con la China Suárez y ahora volvieron a desatar polémica por una situación que se dio al aire en el programa Tapados de Laburo entre los influencers Luli González y Mortedor.

la china suarez confeso la dura pregunta que le hizo su hija magnolia
Sin vueltas

La China Suárez confesó la dura pregunta que le hizo su hija Magnolia
La ópera Pagliacci está ambientada en la década del 40 del siglo pasado. video
Disfrute total

Las 5 señas de exquisitez que hacen de Pagliacci una ópera imperdible

Todo se desató en el ciclo conducido por Paula Chaves y Nacho Elizalde, en medio de uno de los juegos que realizan llamado "En una nota". Allí, ponen a prueba su fanatismo por la música y todos, incluido el público, participan.

Durante la competencia, Luli detectó que Morte estaba alterando algunas reglas para beneficiarse luego de que Paula acertara la canción "Marchate ahora" de Los Totora. En ese momento, Pedro Alfonso interrumpe y lanzó una queja.

"Acá se le han dado puntos a otras personas por mucho menos. Él (Mortedor) dijo: 'Oh, oh' y le dieron un punto", planteó visiblemente indignado.

Ante esto, la youtuber se sumó al reclamo y acotó: "Aparte, fue un choreo....". Acto seguido, el influencer empezó a tirar manotazos a la cara de su compañera, quien intentó esquivar esos golpes, pero uno de ellos impactó en su cuerpo generando que se desestabilice y caiga junto con la silla de espaldas al piso.

Al ver esta situación, Paula Chaves constató que su compañera esté bien, pero Mortedor continuó gritando: "Tómatela botón, sos un botón". Por eso, la conductora puso los puntos: "La última vez que haya un contacto físico, quedan los dos anulados hasta fin de año".

La tensión creció cuando Mortedor hizo un comentario filoso: "Ella es torpe, ella se cayó sola". Luli no dudó en defenderse: "Sí, me tiro ahora. ¿Por qué me voy a tirar? ¿Soy estúpida? No hay nada que me de tanta bronca que me traten de pelotuda, fuera de joda".

Lejos de calmarse, todo aumento. Evelyn Botto sumó su opinión y dejando en claro que no le gustó la situación, comentó: "Yo jamás pediría algo así si no creyera que fuese necesario, a mí como participante me gustaría pedir la descalificación de Mortedor en el juego de la jornada", generando nuevamente indignación en su compañera: "Yo no voy a opinar absolutamente nada".

"Mi voto es que Mortedor quede descalificado por la trampa y por la situación confusa que no se interpreta", agregó Paula mientras su compañero le pegaba un manotazo al micrófono de Lourdes. Esto hizo que ella se cambie de lugar, pero él amagó con revolearle una maraca, que no lo hizo frente al pedido de sus compañeros.

"Igual podés pedir perdón y listo", le sugirió Pedro Alfonso. "¿Perdón de qué?", siguió Morte sin reconocer su error y hablandole a la producción: "Tráeme algo para revolear, quiero algo para revolear".

Esto no cayó para nada bien en la audiencia, que no dudó en viralizar el clip y las críticas no tardaron en aparecer. Banqué a Morte pero con esto ya no puedo, la agredió, aunque Paula Chaves lo niegue y diga que Lourdes se tiró. Es agresión, nada lo justifica", Parece los nenitos exaltados que cada vez se ponen peor, la diferencia es que no es un nenito y se nota la incomodidad de sus compañeros que no sabían que hacer el pibe, desagradable" y "Que insoportable debe ser tener que trabajar con ese tipo. Evelyn no lo disimula ni medio", fueron algunos de los comentarios que se leen en redes.

