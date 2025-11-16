domingo 16 de noviembre 2025

De Caucete a las redes

El tiktoker que recorre las canchas sanjuaninas para entrevistar y hacer viral a los jugadores

Se llama Bautista Martín y tiene 18 años. Se inspiró en reconocidos streamers que hoy la rompen en redes sociales. Una previa planificación, la elección de la cancha y la vez que entrevistó a Agustín Reynoso, un crack de Boca.

Por Antonella Letizia
image

Con apenas 18 años, Bautista Martín está empezando a escribir su propia historia en el mundo de las redes sociales. Es estudiante de 6° año en el Colegio Modelo, de la modalidad Educación, descubrió casi casi sin saber que lo suyo no era solo mirar fútbol, sino también quería hablarlo, analizarlo y compartirlo con sus allegados. La historia fue creciendo y ahora el mood es otro. Quien es el tiktoker que recorre las canchas sanjuaninas para entrevistar y hacer viral a los jugadores.

Todo comenzó después del Argentina–Brasil de este año, en el que la Albiceleste de Lionel Scaloni derrotó 4-1 a la Verdeamarela. Bautista sintió ese cosquilleo que da la pasión y se animó a subir un análisis del partido a sus redes. Lo hizo "con mucha ilusión", sin imaginar que ese primer video sería el puntapié para algo más grande.

El crecimiento llegó en un momento inesperado: una entrevista a un amigo, Fausto Tello, que explotó en interacciones. Desde ahí, su contenido empezó a ganar terreno, sobre todo gracias a las charlas con futbolistas sanjuaninos de inferiores, un rubro poco explorado pero lleno de historias que merecen contarse.

image

El oriundo de Caucete encuentra inspiración en referentes del stream como Davo Xeneize o La Cobra, no solo por su estilo sino por la humildad con la que se muestran. Es justamente ese espíritu que Bauti intenta trasladar a sus entrevistas, donde prioriza la espontaneidad: "Generalmente ya tengo armadas las preguntas que les voy a hacer, pero las últimas que hice cambié la dinámica y el formato. No investigo sobre los jugadores porque nunca sé a quién voy a terminar entrevistando", le contó a Tiempo de San Juan.

De hecho, su primera nota fue a Enzo Ontiveros, jugador de las inferiores de San Martín. El que más nervios le generó fue Agustín Reynoso, de la 6º de Boca. En cada salida lo acompaña su papá Carlos, quien es su compañero fiel en esta aventura. Bautista elige los partidos según lo que le interesa y le despierta curiosidad, siempre con su corazón millonario a cuestas.

image

Aunque todavía no le pusieron un sobrenombre, ya es conocido como 'el pibe de Caucete que entrevista jugadores', un chico que -sin querer queriendo- encontró un camino donde mezcla pasión, constancia y ganas de crecer.

"Cada vez que hago un video me emociono. Me encanta hablar de fútbol y, si puedo inspirar a alguien más a hacer lo que le gusta, mejor", cerró Bauti.

