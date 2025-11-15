domingo 16 de noviembre 2025

Puntaje

Del batacazo a los errores defensivos que lo terminaron condenando: el uno x uno de San Martín en su tarde negra en el Minella

San Martín llegó a Mar del Plata con la chance de aferrarse a la categoría, pero entre fallas puntuales, nervios y una defensa que nunca logró afirmarse, terminó pagando caro ante Aldosivi. De un inicio ilusionante al derrumbe final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
IMG-20251115-WA0457

Matías Borgogno (5): Alternó atajadas importantes con salidas dubitativas; no fue el principal culpable de los goles, mucho menos del año para el olvido de San Martín en Primera.

Tras el descenso, una tormenta desvió el vuelo que traía de regreso a San Juan al plantel de San Martín.
Noche interminable

Un desperfecto mecánico provocado por la tormenta desvió el vuelo de San Martín hacia Neuquén
independiente: detuvieron a bebote alvarez junto a mas de 100 barras de los diablos rojos
Este sábado

Independiente: detuvieron a "Bebote" Álvarez junto a más de 100 barras de "Los Diablos Rojos"

Agustín Portillo (3): Desbordado por su banda, perdió referencias y dejó huecos que Aldosivi aprovechó con frecuencia, sobre todo en el complemento. Partido para el olvido.

Lecanda (3): Nervioso e impreciso. Perdió duelos claves y cometió errores que terminaron siendo determinantes, cómo en el 3-2 de Aldosivi. Salió visiblemente quebrado.

Recalde (4): Intentó ordenar la defensa, pero fue superado por la dinámica rival en el Segundo Tiempo. insuficiente para frenar las desatenciones del fondo.

Orihuela (4): Inestable. Alguna recuperación puntual pero muchas fallas en la marca y retrocesos tardíos que generaron espacios peligrosos.

Diego González (4): le costó tener el control y manejar la pelota, pero igual corrió todas. Alma y puro esfuerzo, nada para reprocharle.

Nicolás Watson (3): Le costó contener a los volantes rivales. Se notó el impacto psicológico del partido.

Tijanovich (5):Activo y con ganas, intentó generar juego, pero aportó poco en fase defensiva cuando el equipo se desarmó. Se ganó una amarilla casi de entrada y eso lo condicionó.

Sebastián González (6): De los más claros. Intentó sostener la pelota y darle sentido al ataque; la desconexión del resto lo aisló. Salió en el complemento y el equipo lo extrañó.

Tomás Fernández (5): Voluntarioso y agresivo; convirtió el penal que había ilusionado al equipo, pero no alcanzó para torcer la historia.

Ignacio Maestro Puch (3): Movilidad y voluntad, pero sin eficacia. Apoyó poco a la ofensiva en el tramo final y quedó solo.

Suplentes: el destacado

Santiago Barrera: Poco tiempo para revertir, aunque mostró intensidad; su aporte fue limitado por el contexto.

Un vestuario partido al medio: la desolación de San Martín tras el descenso en Mar del Plata

Jorge Miadosqui tras el descenso: "Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado"

El gol que le ahogaron al Pulpo y el 'guante' del pibe Barrera, la luz de esperanza que se fue apagando en los 90 minutos

Godoy Cruz empató con Riestra, no le alcanzó y perdió la categoría tras 17 temporadas

Insólito: las extrañas líneas del VAR en el gol del empate de Godoy Cruz

'Los Borgognos', presentes en el Minella: hicieron kilómetros para seguir al arquero en otra final

General Belgrano, el 'prócer' de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur

Peñarol eliminó a Marquesado por penales y clasificó a la semi del campeonato sanjuanino

