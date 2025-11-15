El gol que le ahogaron al Pulpo y el 'guante' del pibe Barrera, la luz de esperanza que se fue apagando en los 90 minutos

San Martín viajó a Mar del Plata con la esperanza a cuestas y la obligación de ganar en la última fecha del Torneo Clausura para salvarse. Durante largos pasajes del partido, el Verdinegro controló el ritmo y dio señales de que la permanencia era posible. Pero los duelos decisivos se ganan con goles, y al final Aldosivi se quedó con todo: ganó 4-2 en el José María Minella y decretó el descenso verdinegro a la Primera Nacional.

El encuentro tuvo dos momentos clave que marcaron el pulso emocional del partido, protagonizados por dos referentes: Diego “Pulpo” González y el pibe Santiago Barrera.

La primera sacudida llegó rápido, a los 10 minutos del primer tiempo. El Pulpo, símbolo de experiencia y oficio, conectó un centro de cabeza y desató el primer grito de gol de la tarde para el banco de Romagnoli. Sin embargo, la alegría duró apenas un suspiro. El árbitro levantó el brazo y sancionó posición adelantada. Gol anulado y un baldazo de agua fría.

Pero el fútbol siempre da revancha, y esta vez llegó de la mano de un pibe de la cantera. A los 17 y después de haber reemplazado a Maestro Puch, Santiago Barrera aprovechó una pelota aérea y metió un zurdazo firme, lejos del alcance de Carranza. El juez, otra vez protagonista, puso suspenso: chequeo VAR. Segundos eternos. Y finalmente, alivio: el 1-0, merecido y necesario, subió al marcador. El festejo del juvenil, emocionado hasta las lágrimas.

San Martín, envalentonado, intentó sostener el ritmo, pero el hambre de Aldosivi fue demasiado. El Tiburón aceleró, golpeó en los momentos justos y dio vuelta la historia hasta convertirla en un 4-2 imposible de remontar. El Verdinegro dejó todo, pero no alcanzó.