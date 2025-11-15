sábado 15 de noviembre 2025

No pudo ser

El gol que le ahogaron al Pulpo y el 'guante' del pibe Barrera, la luz de esperanza que se fue apagando en los 90 minutos

San Martín cayó ante Aldosivi y descendió a la Primera Nacional. El partido tuvo varios pasajes importantes del partido y sin duda el Verdinegro supo controlar la situación y dominar, pero estos duelos se ganan con goles y faltó cerrarlo. Lo que pudo ser y se desmoronó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sm

San Martín viajó a Mar del Plata con la esperanza a cuestas y la obligación de ganar en la última fecha del Torneo Clausura para salvarse. Durante largos pasajes del partido, el Verdinegro controló el ritmo y dio señales de que la permanencia era posible. Pero los duelos decisivos se ganan con goles, y al final Aldosivi se quedó con todo: ganó 4-2 en el José María Minella y decretó el descenso verdinegro a la Primera Nacional.

El encuentro tuvo dos momentos clave que marcaron el pulso emocional del partido, protagonizados por dos referentes: Diego “Pulpo” González y el pibe Santiago Barrera.

image

La primera sacudida llegó rápido, a los 10 minutos del primer tiempo. El Pulpo, símbolo de experiencia y oficio, conectó un centro de cabeza y desató el primer grito de gol de la tarde para el banco de Romagnoli. Sin embargo, la alegría duró apenas un suspiro. El árbitro levantó el brazo y sancionó posición adelantada. Gol anulado y un baldazo de agua fría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989806338768093472&partner=&hide_thread=false

Pero el fútbol siempre da revancha, y esta vez llegó de la mano de un pibe de la cantera. A los 17 y después de haber reemplazado a Maestro Puch, Santiago Barrera aprovechó una pelota aérea y metió un zurdazo firme, lejos del alcance de Carranza. El juez, otra vez protagonista, puso suspenso: chequeo VAR. Segundos eternos. Y finalmente, alivio: el 1-0, merecido y necesario, subió al marcador. El festejo del juvenil, emocionado hasta las lágrimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1989809774238863725&partner=&hide_thread=false

San Martín, envalentonado, intentó sostener el ritmo, pero el hambre de Aldosivi fue demasiado. El Tiburón aceleró, golpeó en los momentos justos y dio vuelta la historia hasta convertirla en un 4-2 imposible de remontar. El Verdinegro dejó todo, pero no alcanzó.

