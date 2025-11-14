viernes 14 de noviembre 2025

Se juega todo

"Por nuestra historia, por nuestros colores": el emocionante video que subió San Martín en la previa a la 'final' en el Minella

En la antesala del decisivo duelo frente a Aldosivi por la permanencia en Primera División, la cuenta oficial del Club Atlético San Martín publicó un contundente y emotivo video que apeló a la identidad, la memoria y el orgullo verdinegro. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín (1)

En la previa de una verdadera final en el Minella, San Martín encendió el corazón de sus hinchas con un video cargado de emoción y sentido de pertenencia. "¿Mirá si no vamos a saber de esto?", arranca el mensaje que el club difundió en sus redes oficiales, recordando cada batalla, cada obstáculo y cada paso que forjó la historia verdinegra. El clip destaca la bandera, la provincia y a todas las familias que empujan desde las tribunas… y también a quienes alientan desde arriba.

“Por nuestra historia, por nuestros colores, por nuestras familias, por los que nos alientan desde arriba, por todos”, continúa el reconocido relato de Gustavo Toledano en aquella final por el ascenso a Primera frente a Huracán de Parque Patricios. Esto apela a la memoria reciente y al orgullo de un club que ya supo levantarse en los momentos más difíciles. Con la mira puesta en Aldosivi y en la permanencia en la máxima categoría.

En Mar del Plata se juega mucho más que un partido, y San Martín lo sabe. Por eso, en la antesala de un duelo cargado de tensión, eligió recordar quién es, de dónde viene y por qué no piensa rendirse.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "“Por nuestra historia, por nuestros colores”: el emocionante video que subió San Martín en la previa a la ‘final’ en el Minella En la antesala del decisivo duelo frente a Aldosivi por la permanencia en Primera División, la cuenta oficial del Club Atlético San Martín publicó un contundente y emotivo video que apeló a la identidad, la memoria y el orgullo verdinegro. Mirá. “Mirá si no vamos a saber de esto? Si hemos recorrido tanto hasta llegar acá, en cada batalla, en cada partido, como manda la historia de este Club, porque vamos a seguir llevando con orgullo nuestra bandera y la de nuestra provincia. Como no vamos a saber de esto? Si ya estuvimos ahí y pudimos salir todos juntos! Por nuestra historia, por nuestros colores, por nuestras familias, por los que nos alientan desde arriba, por todos!”, escribieron desde la cuenta oficial. Más info en @tiempodesanjuan #sanmartin #futbol #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Qué necesita cada equipo para no descender

  • Aldosivi depende de sí mismo: si gana, se salva sin mirar otros resultados. En caso de empatar o perder, deberá esperar lo que suceda con los sanjuaninos y el Tomba.
  • San Martín está obligado a ganar y que Godoy Cruz no lo haga. Si empata y los mendocinos también, habrá un partido de desempate. Por otro lado, es el único de estos que tiene chances de avanzar a los playoffs del Clausura, ya que está octavo con 19 unidades. Sin embargo, si desciende no podrá disputarlos.
  • Godoy Cruz, en cambio, tiene un panorama más complicado. No puede alcanzar la salvación directa, la única opción del equipo mendocino es ganar y esperar una combinación de resultados que le permita forzar un desempate: que San Martín le gane a Aldosivi o que empaten.

Tres equipos pelean por un solo lugar y cada resultado puede cambiar la historia. El próximo fin de semana, el fútbol argentino vivirá una definición que tendrá sabor a final, con la permanencia como premio y el descenso como castigo.

Los partidos que quedan

  • Aldosivi vs. San Martín, por la fecha 16 con día y horario a confirmar
  • Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra, por la fecha 16 con día y horario a confirmar
