jueves 13 de noviembre 2025

Sin pelos en la lengua, Caruso Lombardi habló sobre el arbitraje de Aldosivi-San Martín: "A San Juan lo van ayudar"

El entrenador volvió a encender la polémica en la previa de la última fecha y aseguró que San Martín podría recibir favores arbitrales en su visita a Aldosivi, en un contexto decisivo por la permanencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la antesala de una fecha decisiva para la Liga Profesional, Ricardo Caruso Lombardi volvió a sacudir el escenario del fútbol argentino con declaraciones que no pasaron desapercibidas. El entrenador, conocido por sus análisis sin filtros en cada jornada, puso el foco en la lucha por la permanencia y deslizó que San Martín de San Juan podría recibir una mano en su duelo clave ante Aldosivi, dando a conocer que existe una amistad entre Jorge Miadosqui y Claudio “Chiqui” Tapia.

La definición de la fecha 16 del Torneo Clausura será determinante: se confirmarán los clasificados a los playoffs, los pasajes a las copas internacionales y también los descensos. En ese marco, San Martín visitará a Aldosivi en Mar del Plata obligado a sumar para asegurar su lugar en la categoría. El partido será dirigido por Nicolás Ramírez, árbitro que viene de impartir justicia en la final de la Copa Argentina y en el último Superclásico.

Como ocurre cada semana, Caruso publicó su tradicional análisis en redes sociales. Esta vez abrió el video con una frase dirigida al árbitro Fernando Espinoza -con quien mantiene un cruce público desde hace semanas- al decirle: “Fernandito, te estás pasando de la raya”. A partir de allí desplegó una serie de comentarios que volvieron a encender la polémica.

Uno de los pasajes más llamativos estuvo dedicado a San Martín. Caruso insinuó que el equipo sanjuanino podría ser favorecido en la recta final, mencionando vínculos entre la dirigencia nacional y referentes de San Juan. “A San Juan lo van a ayudar, porque el presidente es amigo de ‘Piedrita’, que es sanjuanino”, lanzó, en referencia directa a “Chiqui” Tapia y a Jorge Miadosqui.

El exentrenador también amplió su advertencia hacia otros clubes comprometidos con el descenso, asegurando que los rivales del equipo asociado a Tapia tendrían una fecha complicada. “Todos los que juegan contra el equipo de ‘Piedrita’ van a tener problemas: Lanús, Tigre, Racing, Unión y Banfield. Ojo con esos equipos. Huracán, ni te presentes”, ironizó.

Mientras tanto, ya está confirmada la terna arbitral para el trascendental choque en Mar del Plata: Ramírez será acompañado por los asistentes Pablo González y Pablo Acevedo, mientras que Bryan Ferreyra actuará como cuarto árbitro. En el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR, Lucas Pardo.

