Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico, dirigirá el duelo decisivo entre San Martín y Aldosivi

La Liga Profesional confirmó los árbitros y horarios de la última fecha del Torneo Clausura, una jornada cargada de definiciones: se resolverán los clasificados a los playoffs, los cupos a las copas internacionales y los descensos.

Fútbol argentino Una agenda repleta de emociones: conocé la última fecha del Torneo Clausura que definirá todo

Entre los encuentros más trascendentes está el que disputarán Aldosivi y San Martín de San Juan en Mar del Plata. El Verdinegro necesita ganar para asegurarse la permanencia; una derrota o empate podría condenarlo a perder la categoría, incluso si finaliza entre los ocho primeros de su zona.

El encargado de dirigir este partido será Nicolás Ramírez, el mismo árbitro que protagonizó el Superclásico y la final de la Copa Argentina la semana pasada. Además, fue quien impartió justicia en la final por el ascenso del 8 de diciembre pasado, cuando San Martín venció a Gimnasia de Mendoza.

Ramírez estará acompañado por Pablo González y Pablo Acevedo como asistentes, mientras que Bryan Ferreyra será el cuarto árbitro. En el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR, Lucas Pardo.

Por otra parte, Facundo Tello dirigirá el duelo entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra, y Nicolás Lamolina será el árbitro del cruce entre San Lorenzo y Sarmiento, otros dos partidos con impacto directo en la tabla de posiciones y los cupos internacionales.