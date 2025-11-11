miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clave

Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico, dirigirá el duelo decisivo entre San Martín y Aldosivi

El juez que viene de impartir justicia en River-Boca será el encargado de un partido clave por la permanencia. El Verdinegro se juega la categoría en Mar del Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-11 at 10.04.02 PM

La Liga Profesional confirmó los árbitros y horarios de la última fecha del Torneo Clausura, una jornada cargada de definiciones: se resolverán los clasificados a los playoffs, los cupos a las copas internacionales y los descensos.

Lee además
La copa del torneo Clausura servirá de motivación para algunos de los asistentes.
Fútbol argentino

Una agenda repleta de emociones: conocé la última fecha del Torneo Clausura que definirá todo
los cinco jugadores de river que terminan contrato en diciembre y podrian irse libres
¿Se van?

Los cinco jugadores de River que terminan contrato en diciembre y podrían irse libres

Entre los encuentros más trascendentes está el que disputarán Aldosivi y San Martín de San Juan en Mar del Plata. El Verdinegro necesita ganar para asegurarse la permanencia; una derrota o empate podría condenarlo a perder la categoría, incluso si finaliza entre los ocho primeros de su zona.

El encargado de dirigir este partido será Nicolás Ramírez, el mismo árbitro que protagonizó el Superclásico y la final de la Copa Argentina la semana pasada. Además, fue quien impartió justicia en la final por el ascenso del 8 de diciembre pasado, cuando San Martín venció a Gimnasia de Mendoza.

Ramírez estará acompañado por Pablo González y Pablo Acevedo como asistentes, mientras que Bryan Ferreyra será el cuarto árbitro. En el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR, Lucas Pardo.

Por otra parte, Facundo Tello dirigirá el duelo entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra, y Nicolás Lamolina será el árbitro del cruce entre San Lorenzo y Sarmiento, otros dos partidos con impacto directo en la tabla de posiciones y los cupos internacionales.

Temas
Seguí leyendo

Escándalo con Lamine Yamal: lo desvincularon de la Selección por un tratamiento médico no autorizado

Las declaraciones de Lionel Messi que emocionaron a todo Barcelona: qué dijo la Pulga

"Vamos a hacer historia": el motivador mensaje de Borgogno a días de la final con Aldosivi

Lo felicitaron por su debut en redes sociales, pero no estaba en la lista de buena fe: el error que le costó tres puntos a Desamparados

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico

Video: le marcó un doblete a Desamparados y hasta se sacó la camiseta ¡para mostrar un tatuaje de San Martín!

Tole llevó un changuito al piso de Telesol tras el triunfo de Boca y desató un momento viral

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La copa del torneo Clausura servirá de motivación para algunos de los asistentes.
Fútbol argentino

Una agenda repleta de emociones: conocé la última fecha del Torneo Clausura que definirá todo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito
Crimen en plena Ruta 40

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

Te Puede Interesar

El futuro del cobre en San Juan depende de una definición sobre la Ley de Glaciares. El debate en la Nación mantiene en suspenso una norma clave para dar certidumbre a las inversiones mineras.
Inversiones mineras en pausa

Por qué sigue trabada la Ley de Glaciares: las dos posturas que dividen a la Nación en un tema crucial para San Juan

Por Elizabeth Pérez
Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan
SMN

Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel
Violencia de género

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel

El recorrido provincial post victoria de Andino que alertó a algunos peronistas: lo qué dicen por lo bajo
Tras las elecciones

El recorrido provincial post victoria de Andino que alertó a algunos peronistas: lo qué dicen por lo bajo

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria
Una novela de desamor y droga

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria