miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Partido clave

Prioridad verdinegra: Miadosqui no viajó con Scaloni y Messi y se suma al plantel de San Martín para la final en Mar del Plata

El dirigente sanjuanino decidió no acompañar a la Scaloneta en esta fecha FIFA para estar junto al equipo sanjuanino, que se juega la permanencia ante Aldosivi. El plantel viajará el viernes en vuelo chárter.

Por Redacción Tiempo de San Juan
jorge miadosqui.jpg

Jorge Miadosqui, uno de los hombres más cercanos al cuerpo técnico y a los jugadores de la Selección Argentina, tomó una decisión poco habitual: no viajará con Lionel Scaloni y Lionel Messi en esta fecha FIFA. El dirigente sanjuanino, que ocupa el cargo de secretario de Selecciones Nacionales de AFA, decidió quedarse en el país para acompañar a San Martín, el club que preside y que atraviesa horas decisivas en su lucha por mantenerse en Primera División.

Lee además
la fuerte critica de miadosqui: es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugas con todos los equipos
Declaraciones

La fuerte crítica de Miadosqui: "Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos"
Ambiente informó dónde se podrá esterilizar a las mascotas de modo gratuito en San Juan.
Atención

Mirá dónde estarán los quirófanos móviles para tratar gratis a las mascotas sanjuaninas

El Verdinegro afrontará el sábado 15 de noviembre una verdadera final ante Aldosivi, en Mar del Plata. No hay margen de error: el equipo necesita ganar y esperar que Godoy Cruz no pierda ni gane para asegurar la permanencia sin recurrir a un desempate. Si ambos ganan, habrá partido extra.

El plantel que dirige Leandro Romagnoli viajará este viernes en vuelo chárter, con todos los jugadores a disposición y una numerosa comitiva de dirigentes. Entre ellos estará Miadosqui, que esta vez priorizó su rol como máximo responsable del club sanjuanino en un momento importantísimo para todo Concepción.

No es un dato menor. el dirigente sanjuanino suele acompañar a la Selección Mayor en todos sus compromisos, incluso cuando el calendario de San Martín coincide con los viajes de la Scaloneta, teniendo en cuenta el rol clave que cumple. "Tratamos, por todos los medios, de que a los jugadores no les falte nada y que no haya inconvenientes. La demora de una hora, de un avión, hace que influye en la comida y el descanso de los futbolistas. Es toda una logística que hay que armar, desde la hotelera a la comida. Todo tiene que funcionar de la mejor manera", había comentado hace unos años en Tiempo.

Sin embargo, esta vez decidió quedarse en suelo argentino para estar en el banco de los suyos. Una señal fuerte en el momento más crítico del año, cuando el Pueblo Viejo sueña con seguir diciendo presente en el fútbol grande.

Temas
Seguí leyendo

¿En contramano por la Avenida de Circunvalación?: la peligrosa maniobra de un sanjuanino en plena hora pico

De un batidor a jarilla, glitter y los juegos del Parque: los ruidos que se transformaron en sonidos del show de la Fiesta del Sol

Tras la detección de ventas de netbooks entregadas a alumnos, informaron qué hacer en caso de robo o pérdida

Bomberos sanjuaninos rescataron a un pequeño gato que había quedado atascado en un caño

Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan

El Hospital Rawson fue distinguido a nivel nacional por la calidad de su atención

Las obras que se planean en los diques de San Juan: desde revisar el paredón hasta aparatos en las compuertas

Los exámenes para ingresar a los institutos preuniversitarios de la UNSJ, con fechas confirmadas: conocé las pruebas piloto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿en contramano por la avenida de circunvalacion?: la peligrosa maniobra de un sanjuanino en plena hora pico
Video

¿En contramano por la Avenida de Circunvalación?: la peligrosa maniobra de un sanjuanino en plena hora pico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante
Repercusiones

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Detuvieron a los Bonnie y Clyde de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento
Video

Detuvieron a los "Bonnie y Clyde" de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento

Un incendio de neumáticos causó alarma en la mañana del martes.
Peligro ambiental

Preocupación por una oscura columna de humo que se vio desde distintas zonas del Gran San Juan

Te Puede Interesar

Leandro Trossero, en la audiencia de este miércoles en Tribunales.
Impactante caso

Dos niños de 9 y 10 años, víctimas de un grave caso de grooming: en la mira, un cordobés que se hacía pasar por una nena llamada "Camila"

Por Pablo Mendoza
Carlos Fernández.
Tema sensible

El Colegio de Psicólogos de San Juan denunciará al español Fernández y a otros dos por ejercicio ilegal de la profesión

Prioridad verdinegra: Miadosqui no viajó con Scaloni y Messi y se suma al plantel de San Martín para la final en Mar del Plata
Partido clave

Prioridad verdinegra: Miadosqui no viajó con Scaloni y Messi y se suma al plantel de San Martín para la final en Mar del Plata

La mina Hualilán. 
Expectativa

En Calingasta, el Gobierno de San Juan propondrá una salida para el conflicto por los camiones mineros

Cae Gabriel Paredes, conocido como el terror de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo