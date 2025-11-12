Prioridad verdinegra: Miadosqui no viajó con Scaloni y Messi y se suma al plantel de San Martín para la final en Mar del Plata

Jorge Miadosqui , uno de los hombres más cercanos al cuerpo técnico y a los jugadores de la Selección Argentina , tomó una decisión poco habitual: no viajará con Lionel Scaloni y Lionel Messi en esta fecha FIFA . El dirigente sanjuanino, que ocupa el cargo de secretario de Selecciones Nacionales de AFA, decidió quedarse en el país para acompañar a San Martín , el club que preside y que atraviesa horas decisivas en su lucha por mantenerse en Primera División .

Declaraciones La fuerte crítica de Miadosqui: "Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos"

El Verdinegro afrontará el sábado 15 de noviembre una verdadera final ante Aldosivi , en Mar del Plata . No hay margen de error: el equipo necesita ganar y esperar que Godoy Cruz no pierda ni gane para asegurar la permanencia sin recurrir a un desempate. Si ambos ganan, habrá partido extra.

El plantel que dirige Leandro Romagnoli viajará este viernes en vuelo chárter, con todos los jugadores a disposición y una numerosa comitiva de dirigentes. Entre ellos estará Miadosqui, que esta vez priorizó su rol como máximo responsable del club sanjuanino en un momento importantísimo para todo Concepción.

No es un dato menor. el dirigente sanjuanino suele acompañar a la Selección Mayor en todos sus compromisos, incluso cuando el calendario de San Martín coincide con los viajes de la Scaloneta, teniendo en cuenta el rol clave que cumple. "Tratamos, por todos los medios, de que a los jugadores no les falte nada y que no haya inconvenientes. La demora de una hora, de un avión, hace que influye en la comida y el descanso de los futbolistas. Es toda una logística que hay que armar, desde la hotelera a la comida. Todo tiene que funcionar de la mejor manera", había comentado hace unos años en Tiempo.

Sin embargo, esta vez decidió quedarse en suelo argentino para estar en el banco de los suyos. Una señal fuerte en el momento más crítico del año, cuando el Pueblo Viejo sueña con seguir diciendo presente en el fútbol grande.