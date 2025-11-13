jueves 13 de noviembre 2025

Video

"Si se salva San Martín, le propongo casamiento": la promesa viral de dos verdinegros a días de la gran final

La historia de una pareja sanjuanina que se conoció alentando en el Hilario Sánchez y prometió sellar su amor con una propuesta de casamiento si el Santo logra mantener la categoría ante Aldosivi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san martin casamiento

En la previa del partido más decisivo del año, el amor y la pasión por San Martín se mezclaron en una historia que ya recorre las redes. Una pareja de hinchas verdinegros, que se conoció alentando en el Hilario Sánchez, hizo una promesa muy particular. Si el Santo logra mantener la categoría, habrá pedido de casamiento en la cancha.

“Si se salva San Martín, hay pedido de casamiento. Le propongo casamiento”, dijo él ante las cámaras de ESPN, con una sonrisa que reflejaba la fe y la emoción del momento. “Nos conocimos acá en la cancha”, agregó ella, mientras recordaban cómo empezó todo: “Yo estaba parada por avalancha, él abajo en el alambrado… me pidió un pucho, fuego, y desde ahí no nos separamos más”.

La pareja, que lleva tatuada su pasión por los colores verdinegros, aseguró que la promesa se cumplirá en el mismo lugar donde comenzó su historia: el estadio Hilario Sánchez. “Acá le voy a proponer matrimonio. Es lo que espero”, dijo ella entre risas y nervios, mientras el video del momento se volvía viral entre los hinchas sanjuaninos.

El contexto no podría ser más intenso. Este sábado, desde las 17 horas, San Martín de San Juan se jugará la permanencia en Primera frente a Aldosivi, con arbitraje de Nicolás Ramírez. En medio de la expectativa que envuelve a toda la provincia, los corazones verdinegros laten con fuerza… por el club y, en este caso, también por el amor.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1989013025135657286&partner=&hide_thread=false

