Robó en un domicilio de Jáchal, las cámaras de seguridad lo atraparon y marchó preso

El sujeto que robó en un domicilio de Jáchal y quedó al descubierto por las cámaras de seguridad fue condenado este jueves, en el marco de un juicio abreviado , y marchó directo al Penal de Chimbas. Se trata de Carlos Gonzalo Barros Castro , quien reconoció la autoría del delito y, por ello, su defensa acordó con la fiscalía el castigo.

Caso resonante "Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

Violencia de género El jachallero que golpeó y amenazó a su mujer tras serle infiel fue condenado, pero no irá preso

Según expresó el fiscal Gastón Salvio en la audiencia, el acusado fue quien ingresó a una vivienda del Barrio 28 de Agosto, el 12 de octubre pasado, y del lugar se apropió de una garrafa de 15 kg. Sin embargo, una cámara de vigilancia registró su movimiento y, por esa razón, pudo ser identificado por las autoridades que encontraron el botín en un allanamiento.

El 17 de octubre, se llevó adelante el procedimiento en el Barrio Orion II, situado en el mismo departamento, y efectivos policiales dieron con la garrafa, lo mismo que con las prendas de vestir que usó el ladrón al momento del golpe. Tras quedar vinculado en la causa, la UFI Norte inició la instrucción del caso y este jueves lo llevó frente a la jueza de Garantías, Victoria Belen Aguilera.

Su defensa, encarnada por la defensora oficial María Bellén Illanes, acordó una pena de 45 días de prisión efectiva con el representante del Ministerio Público y la compensación para la víctima con la devolución de la garrafa. Fue por ello que magistrado procedió con la homologación del acuerdo y dictó la sentencia para Barros Castro.