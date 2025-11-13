Un sanjuanino terminó con fractura de clavícula tras una violenta rodada en la Vuelta al Valle: "Parecía una masacre"

La segunda etapa de la tradicional Vuelta al Valle terminó en caos este miércoles, cuando un accidente masivo en pleno pelotón principal dejó a varios ciclistas heridos y hospitalizados. Entre ellos se encuentra el sanjuanino Agustín Videla , integrante del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), quien sufrió una fractura de clavícula producto de la violenta rodada ocurrida en la rotonda de Martín Fierro, a la altura de Allen .

El episodio generó fuerte malestar entre los equipos participantes. “Parecía una masacre”, describieron varios corredores sanjuaninos que viajaron a Río Negro para disputar la competencia. Incluso, el entrenador del SEP, Willy Lucero , cuestionó duramente la cantidad de ciclistas habilitados en relación al estrecho ancho de las calles del recorrido.

El circuito, que unía Fernández Oro con Allen, se había recorrido previamente y contaba con la aprobación de la organización. Sin embargo, las malas condiciones del asfalto y la falta de mantenimiento quedaron expuestas. Los propios competidores denunciaron que “ninguna ruta estaba en condiciones” y que el tramo era “sumamente peligroso”.

El presidente de la Comisión Central Organizadora, Ricardo Valenzuela, lamentó lo ocurrido y confirmó que “la etapa fue anulada”. “Tuvimos muchos accidentes y nos quedamos sin ambulancias por la cantidad de heridos. Los ciclistas decidieron no continuar por el estado de la ruta, y acordamos suspender la jornada”, explicó.

Entre los testimonios, el ciclista de Catriel Claudio Urquiza, quien también cayó, relató: “Después de los lomos de burro se movió todo, los de adelante se cayeron y se vino todo abajo. Me salvó el casco y el protocolo de caída”.

En total, más de diez competidores fueron trasladados al hospital, y el pelotón decidió detenerse al no poder continuar sin cobertura médica. En señal de respeto, se realizó un podio simbólico en Fernández Oro, donde se destacó el compañerismo entre los corredores.

La organización confirmó que se mantendrán los tiempos de la primera etapa, ganada el martes por el sanjuanino Gerardo Tivani (JC Competición), quien continúa como líder de la clasificación general, seguido por el uruguayo Anderson Maldonado y le otro sanjuanino Leandro Velardez, también del JC Competición.