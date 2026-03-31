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Fútbol internacional

Los rivales de Argentina en el Mundial, con buenos resultados en los amistosos previos

Austria, Jordania y Argelia, los rivales de Argentina en el grupo J del mundial 2026, obtuvieron resultados interesantes en esta fecha FIFA.

Por Guido Berrini
Jordania empató 2 a 2 con Nigeria

Jordania empató 2 a 2 con Nigeria

La Selección de Uruguay, que comanda Marcelo Bielsa, igualó por 0-0 con Argelia, en un amistoso que se disputó en el Allianz Stadium de Turín. Por otra parte, Jordania -otro rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026- igualó por 2-2 con Nigeria en Turquía.

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El conjunto argelino igualó por 0-0 frente a Uruguay (que conduce Marcelo Bielsa) en el Allianz Stadium de Turín, Italia. Tras el partido, se desató el caos: fanáticos del seleccionado africano invadieron el campo de juego con bengalas.

Por otra parte, los jordanos empataron por 2-2 con Nigeria en el Mardan Stadyumu de Antalya, Turquía. Además, Austria se impuso por 1-0 a Corea del Sur, como local en el Ernst-Happel-Stadion.

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